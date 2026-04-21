دنیامالی: اینفانیتنو عامل آمریکاست

به گزارش ایلنا، وزیر ورزش و جوانان در جلسه ستاد جام‌جهانی اظهار کرد: اگر هر کشور دیگری به جز شیطان بزرگ میزبان بازی‌های جام جهانی بود، مجامع جهانی خیلی زود این امتیاز را از آن می‌گرفتند.

او ادامه داد: رییس فیفا حتی بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران به رئیس جمهور قاتل آمریکا جام صلح و مدال داد. این افراد عوامل آمریکا هستند. ما نیازی به این نداریم که آقای اینفانتینو به رختکن ما بیاید و برایمان خوش رقصی کند. او حتی این جنگ را محکوم هم نکرد. ما نمی‌توانیم در برابر چند هزار شهیدی که دادیم بی‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر غیرتی در مجامع جهانی ورزش وجود داشت، به غیر از گرفتن میزبانی از آمریکا، کمیته بین المللی المپیک‌، میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را هم از آمریکا می گرفت. چطور کشور دیگری را که حمله می‌کند، چهار روز نشده از کل ورزش جهان تعلیق می‌کنند اما به کشوری که دوبار در عرض ۹ ماه به ما حمله می کند و رهبرمان را شهید می‌کند، کاری ندارند! اصل ورزش برای صلح و دوستی و تعامل ملت‌هاست. کشوری که میزبان المپیک می‌شود، حرفی از جنگ نمی‌زند.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید به این که در این شرایط اما باز هم تدارک لازم برای حضور تیم ملی فوتبال در بازی های جام جهانی طبق نظر دولت در نظر گرفته شده، افزود: مردم بدانند که ما با دلی از خون، کارهای تدارکات تیم ملی را انجام می‌دهیم.

دنیامالی در پایان گفت: فکر نکنند که درد آن‌ها را نمی‌دانیم. در مجموع اردوهای خوبی برگزار شده و نتایج قابل قبولی هم در بازی‌های تدارکاتی گرفتیم. از میزبانی برادرانمان در کشور ترکیه تشکر می کنیم. آن‌ها احساسات پاکی در برابر جنگ علیه ایران ابراز کردند و آرزوی پیروزی ما را دارند.

