تکلیف فینال لیگ نخبگان مشخص شد: الاهلی عربستان - ماشیدا ژاپن
نمایندگان عربستان و ژاپن به فینال لیگ نخبگان در فصل 2026 راه یافتند.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا، الاهلی عربستان موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ ویسل کوبه ژاپن را شکست دهد. در این مسابقه، یوکی ابتدا برای نماینده ژاپن گل زد اما ایوان تونی و گالنو با دو گل پیاپی جریان بازی را کامل به سود الاهلی تغییر دادند و نماینده عربستان را راهی فینال کردند.
در دومین نیمهنهایی که سهشنبه شب برگزار شد، شبابالاهلی امارات با حضور لژیونرهای ایرانی خود مقابل ماچیدا ژاپن قرار گرفت اما با نتیجه ۱ بر ۰ شکست خورد. ماچیدا با یک گل پیش افتاد و تلاشهای شبابالاهلی برای بازگشت نیز ثمری نداشت.
در این دیدار که سعید عزتاللهی، هافبک ایرانی، ۸۳ دقیقه برای شباب الاهلی بازی کرد، نماینده امارات دو بار در دقایق ۶۴ و ۹۰+۲ توسط گویلهرم به گل رسید که هر دو بار از سوی داور مردود اعلام شد. عزتاللهی در دقیقه ۸۳ جای خود را به ژائو مارسلو داد.
به این ترتیب، تکلیف دیدار پایانی مشخص شد و فینال لیگ نخبگان آسیا میان الاهلی عربستان و ماچیدا ژاپن برگزار خواهد شد؛ جدالی میان تیمی از غرب و تیمی از شرق قاره برای کسب نخستین عنوان قهرمانی این رقابتها.