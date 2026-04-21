برنامه ویژه مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، هانی ابوریده، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، امروز در نشست کمیته جوانان و ورزش پارلمان این کشور، جزئیات برنامه آماده‌سازی تیم ملی مصر برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تشریح کرد؛ مسابقاتی که تابستان آینده در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود.

او توضیح داد که برنامه آماده‌سازی تیم ملی با هماهنگی کامل حسام حسن و کادر فنی پیش می‌رود تا «فراعنه» با بهترین شرایط ممکن وارد این رقابت بزرگ شوند.

ابوریده اعلام کرد تیم ملی مصر در تاریخ ۶ ژوئن یک دیدار دوستانه مهم مقابل تیم ملی برزیل برگزار می‌کند؛ مسابقه‌ای که بخشی از مرحله نهایی آماده‌سازی این تیم خواهد بود. همچنین یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر یکی از تیم‌های اروپایی پیش از سفر به محل برگزاری جام جهانی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال مصر خبر داد که در ۲۳ می جلسه‌ای با حسام حسن برای انجام آخرین هماهنگی‌ها درباره اردوی تیم ملی برگزار می‌شود تا برنامه نهایی پیش از آغاز مسابقات نهایی شود.

او با اشاره به چالش‌های لجستیکی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت برگزاری بازی‌ها در سه کشور و فاصله زیاد شهرها باعث می‌شود جابه‌جایی تیم‌ها تا حدود ۵۰ دقیقه پرواز زمان ببرد؛ موضوعی که تفاوت زیادی با جام جهانی قطر و نزدیکی محل مسابقات دارد.

ابوریده در پایان با اعتماد به عملکرد کادر فنی و بازیکنان تأکید کرد تیم ملی مصر توانایی ارائه نمایشی شایسته را دارد و بازیکنان را «مردان روزهای سخت» نامید. او همچنین از هواداران مصری خواست در مسیر این رقابت‌ها حمایت کامل خود را از فراعنه دریغ نکنند.

