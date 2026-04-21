مدیریت و سرمربی استقلال جلسه برگزار کردند
مدیران استقلال جلسهای را با سرمربی این تیم برگزار و درباره برنامه آینده آبیپوشان صحبت کردند.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال استقلال باتوجه به اینکه ادامه رقابتهای لیگ برتر به بعد از جام جهانی موکول شد، تعطیل اعلام شده است. تصمیمات دیگری پس از برگزاری جلسهای میان مدیران استقلال و سرمربی این تیم اتخاذ شده است.
در این جلسه برای تمرینات، اردوها و برنامههای آینده آبیپوشان بحث و بررسی شده است.
با اعلام مسئولان فدراسیون، استقلال که صدرنشین لیگ برتر است به عنوان سهمیه مستقیم لیگ نخبگان آسیا معرفی شده است.