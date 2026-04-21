غیبت دنیس اکرت در بازی حساس برابر آنتورپ

به گزارش ایلنا، دنیس اکرت آینسا پس از درخشش در نخستین مسابقه مرحله پلی‌آف ژوپیر لیگ بلژیک و حضور مؤثرش برابر لوون با دو گل و گرفتن یک پنالتی، طی دو هفته گذشته برابر وسترلو و شارلروا در ترکیب اصلی استاندارد لیژ قرار داشت؛ اما امشب در دیدار حساس مقابل رویال آنتورپ در لیست تیمش حضور ندارد.

این مهاجم که در اردوی قبلی تیم ملی ایران نیز دعوت شده بود اما به دلیل عدم صدور مجوز فیفا نتوانست مقابل نیجریه و کاستاریکا بازی کند، اکنون در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با مصدومیتی روبه‌رو شده که جدی توصیف نمی‌شود.

اکرت آینسا که طی این فصل در ۳۰ مسابقه ژوپیر لیگ به میدان رفته و پنج گل زده است، به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا نمی‌تواند به روند خوب خود ادامه دهد و از فهرست امشب کنار گذاشته شده است.

تیم استاندارد لیژ بدون این مهاجم ایرانی، از ساعت ۲۲ امشب به وقت ایران در هفته سی‌وچهارم ژوپیر لیگ برابر آنتورپ رده‌دهمی قرار می‌گیرد و به دنبال کسب پیروزی و صعود به رتبه هشتم جدول است.

انتهای پیام/