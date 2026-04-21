خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیبت دنیس اکرت در بازی حساس برابر آنتورپ

کد خبر : 1776360
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ که در هفته‌های اخیر در اوج آمادگی بود، به‌دلیل مصدومیت جزئی از ناحیه مچ پا از فهرست دیدار برابر آنتورپ کنار گذاشته شد.

به گزارش ایلنا،  دنیس اکرت آینسا پس از درخشش در نخستین مسابقه مرحله پلی‌آف ژوپیر لیگ بلژیک و حضور مؤثرش برابر لوون با دو گل و گرفتن یک پنالتی، طی دو هفته گذشته برابر وسترلو و شارلروا در ترکیب اصلی استاندارد لیژ قرار داشت؛ اما امشب در دیدار حساس مقابل رویال آنتورپ در لیست تیمش حضور ندارد.

این مهاجم که در اردوی قبلی تیم ملی ایران نیز دعوت شده بود اما به دلیل عدم صدور مجوز فیفا نتوانست مقابل نیجریه و کاستاریکا بازی کند، اکنون در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با مصدومیتی روبه‌رو شده که جدی توصیف نمی‌شود.

اکرت آینسا که طی این فصل در ۳۰ مسابقه ژوپیر لیگ به میدان رفته و پنج گل زده است، به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه مچ پا نمی‌تواند به روند خوب خود ادامه دهد و از فهرست امشب کنار گذاشته شده است.

تیم استاندارد لیژ بدون این مهاجم ایرانی، از ساعت ۲۲ امشب به وقت ایران در هفته سی‌وچهارم ژوپیر لیگ برابر آنتورپ رده‌دهمی قرار می‌گیرد و به دنبال کسب پیروزی و صعود به رتبه هشتم جدول است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید