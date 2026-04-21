قطع حمایت مالی نفت و گاز ازبکستان از باشگاهها
شرکت دولتی O’zbekneftgaz اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ حمایت مالی خود از باشگاههای فوتبال ازبکستان را متوقف میکند؛ تصمیمی که میتواند ساختار اقتصادی فوتبال این کشور را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا و به نقل از رسانههای محلی ازبکستان، این خبر روز ۲۰ آوریل در یک نشست خبری توسط سهراب حمرویف، معاون اول مدیرعامل این شرکت، اعلام شد. او تأکید کرد که این تصمیم بهصورت تدریجی اجرا نمیشود و حمایتها به شکل یکباره متوقف خواهد شد.
پیش از این، اوزبکنفتگاز سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد سوم بهعنوان اسپانسر به باشگاههایی مانند نسف قارشی، بنیادکار و بخارا پرداخت میکرد. علاوه بر این، تیمهایی همچون مشعل مبارک و شورتان نیز از طریق شرکتهای زیرمجموعه این مجموعه تأمین مالی میشدند.
در این نشست همچنین به بدهی باشگاه بنیادکار به ریوالدو، ستاره سابق فوتبال برزیل، اشاره شد. بر اساس اعلام مسئولان، این بدهی که حدود ۲.۹ میلیون یورو برآورد میشود، بر عهده خود باشگاه بنیادکار است و اوزبکنفتگاز هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد؛ موضوعی که میتواند چالشهای حقوقی تازهای برای این باشگاه ایجاد کند.
در همین حال، مقامات ازبکستان از اجرای مدل جدیدی برای تأمین مالی فوتبال خبر دادهاند. طبق این طرح، دولت با ایجاد یک صندوق ویژه، در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۵ میلیارد سوم به هر یک از باشگاههای حاضر در سوپرلیگ اختصاص خواهد داد.
همچنین برای تسهیل روند خصوصیسازی باشگاهها، امتیازاتی مانند حذف مالیات بر درآمد باشگاهها، کاهش نرخ مالیات اجتماعی به یک درصد و ارائه وامهای ترجیحی به سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
با این تصمیم، فوتبال ازبکستان وارد مرحله تازهای میشود که در آن وابستگی به منابع دولتی کاهش یافته و مسیر خصوصیسازی و خودکفایی اقتصادی باشگاهها پررنگتر خواهد شد؛ هرچند این تغییرات ممکن است در کوتاهمدت برای برخی تیمها چالشهایی ایجاد کند.
این تحول میتواند بر آینده برخی بازیکنان ازبک شاغل در لیگ برتر ایران نیز تأثیر بگذارد؛ بازیکنانی که در صورت ادامه حضور در فوتبال ازبکستان، احتمال داشت به تیمهایی مانند نسف قارشی یا بنیادکار منتقل شوند. اکنون با قطع حمایت مالی از این باشگاهها، وضعیت آنها با ابهام بیشتری روبهرو شده است.