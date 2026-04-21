دومین تمرین تیم ملی با محوریت کارهای تاکتیکی

به گزارش ایلنا، دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶، عصر امروز (دوشنبه) در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

بازیکنان در ابتدای تمرین طبق برنامه تعیین‌شده با حضور در مجموعه PEC به انجام کارهای فنی و بدنی پرداختند تا برای بخش‌های تاکتیکی آماده شوند.

بخش اصلی تمرین در قسمت شمالی زمین برگزار شد؛ جایی که ملی‌پوشان در سه گروه به اجرای برنامه‌های تاکتیکی پرداختند. در این بخش، مربیان بر بازی تک‌ضرب و افزایش سرعت انتقال توپ تأکید ویژه‌ای داشتند.

در ادامه تمرین نیز بازیکنان به چهار گروه تقسیم شدند و بخش دیگری از برنامه‌های تاکتیکی را با شرح وظایف متفاوت دنبال کردند.

همچنین پوریا شهرآبادی، مهاجم جوان گل‌گهر سیرجان که به‌جای احسان محروقی به تیم ملی دعوت شده، امروز نخستین تمرین خود را در کنار سایر ملی‌پوشان انجام داد.

