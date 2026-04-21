به گزارش ایلنا، محمد محبی در ادامه رقابت‌های هفته بیست‌وششم لیگ برتر روسیه نیز نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب روستوف به‌دست بیاورد و مقابل زسکا مسکو بار دیگر روی نیمکت قرار گرفت. روندی که نشان می‌دهد فاصله او با ترکیب اصلی نه‌تنها پر نشده، بلکه هر هفته بیشتر می‌شود.

محبی در پنج هفته گذشته فقط یک‌بار در ترکیب اصلی قرار گرفته و چهار مسابقه دیگر را از روی نیمکت آغاز کرده است. این آمار برای بازیکنی که ابتدای فصل با امیدهای زیادی راهی روسیه شد، نگران‌کننده است. حتی گل مهم او مقابل اسپارتاک مسکو در تنها بازی ثابت اخیرش هم باعث بازگشتش به ترکیب اصلی نشد و امشب دومین مسابقه پیاپی است که خارج از جمع ۱۱ نفر ابتدایی قرار می‌گیرد.

این در حالی است که مهاجم ایرانی روستوف در ۲۴ هفته گذشته لیگ، دو گل و دو پاس گل ثبت کرده و در جام حذفی نیز سه بار به میدان رفته است. اما کادر فنی در هفته‌های اخیر تمایل بیشتری به استفاده از او به‌عنوان یار جانشین داشته و به نظر می‌رسد جایگاه محبی در سلسله‌مراتب انتخاب بازیکنان دچار افت شده است.

روستوف که با ۲۶ امتیاز در رده دهم لیگ قرار دارد، تغییر جایگاهش در این هفته محتمل نیست، اما این وضعیت آرام در جدول نیز کمکی به جایگاه محبی نکرده است. روند تصمیم‌گیری‌های سرمربی، نشان از آن دارد که اعتماد به محبی کاهش یافته و او برای بازگشت به ترکیب اصلی باید عملکرد چشم‌گیرتری نسبت به هفته‌های گذشته ارائه کند.

فاصله‌ای که میان محبی و ترکیب اصلی ایجاد شده، اگرچه قابل جبران است، اما نشانه‌ها می‌گویند که او اکنون دورترین فاصله فصل را با ترکیب ثابت تجربه می‌کند.

انتهای پیام/