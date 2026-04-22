چالش فیفا در فروش بلیت بازی افتتاحیه آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶
گزارشها نشان میدهد فروش بلیت دیدار افتتاحیه تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ پایینتر از انتظار بوده است؛ موضوعی که میتواند ناشی از قیمتگذاری بالا و برآورد نادرست از میزان استقبال هواداران باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، بر اساس اسنادی که در اختیار برگزارکنندگان محلی قرار گرفته، تا تاریخ ۱۰ آوریل حدود ۴۰ هزار و ۹۳۴ بلیت برای دیدار تیمهای آمریکا و پاراگوئه در تاریخ ۱۲ ژوئن در ورزشگاه SoFi فروخته شده است.
این در حالی است که بازی ایران مقابل نیوزیلند که سه روز بعد در همین ورزشگاه برگزار میشود، بیش از ۵۰ هزار بلیت فروخته است. ظرفیت رسمی این ورزشگاه برای جام جهانی ۲۰۲۶ حدود ۶۹ هزار و ۶۵۰ نفر اعلام شده است.
البته مشخص نیست این آمار شامل بلیتهای تشریفاتی یا سهمیههای غیرعمومی میشود یا خیر، اما در مجموع نشانههایی از استقبال کمتر نسبت به انتظار دیده میشود. فیفا و کمیته برگزارکننده لسآنجلس نیز از ارائه توضیح در این خصوص خودداری کردهاند.
قیمتهای بالا؛ عامل اصلی کاهش تقاضا
در زمان آغاز فروش بلیتها در ماه اکتبر، دیدار آمریکا – پاراگوئه سومین بازی گرانقیمت تورنمنت بود. قیمت بلیتهای این مسابقه در سه سطح ۲۷۳۰، ۱۹۴۰ و ۱۱۲۰ دلار تعیین شده و همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
این در حالی است که در بسیاری از مسابقات دیگر، فیفا به دلیل تقاضای بالا قیمتها را افزایش داده است. برای نمونه، بلیت بازی افتتاحیه مکزیک از ۱۸۲۵ دلار به ۲۹۸۵ دلار افزایش یافته است.
در مقابل، قیمت بالای بازی آمریکا باعث شده روند فروش آن کندتر پیش برود. از ابتدای ماه آوریل و آغاز مرحله «فروش دقیقه آخر»، هزاران بلیت همچنان در دسترس باقی ماندهاند و میزان فروش روزانه بسیار محدود گزارش شده است.
سیاست فیفا در عرضه محدود بلیت
به نظر میرسد فیفا بخشی از بلیتها را عمداً نگه میدارد تا نوعی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اخیراً اعلام کرده است: «از مجموع ۶.۷ میلیون بلیت، حدود ۵ میلیون فروخته شده و میتوانستیم همه را بفروشیم، اما ترجیح میدهیم بخشی را برای مراحل پایانی نگه داریم.»
با این حال، دادهها نشان میدهد برخی مسابقات، از جمله بازی آمریکا، هنوز با استقبال مورد انتظار فاصله دارند.
بازار فروش مجدد و احتمال کاهش قیمت
در بازار فروش مجدد نیز نشانههایی از افت تقاضا دیده میشود. بیش از ۴۰۰۰ بلیت این بازی در پلتفرم رسمی فیفا برای فروش مجدد عرضه شده و در برخی بخشهای ورزشگاه قیمتها حتی پایینتر از نرخ اولیه است.
در سایتهای دیگر نیز بلیتهایی با قیمت کمتر از نرخ رسمی دیده میشود؛ موضوعی که میتواند فیفا را به کاهش قیمتها در هفتههای پایانی مجبور کند.
تجربه جام جهانی باشگاهها نیز نشان داده که در صورت ادامه این روند، احتمال افت شدید قیمتها وجود دارد.
نقش محبوبیت تیم ملی آمریکا
علاوه بر قیمت، میزان محبوبیت تیم ملی آمریکا نیز در این موضوع بیتأثیر نیست.
این تیم در سالهای اخیر نتوانسته در برخی شهرها، بهویژه لسآنجلس، ورزشگاهها را بهطور کامل پر کند و در مواردی حتی هواداران تیمهای رقیب پرشمارتر بودهاند.
وجود جمعیت بالای مهاجران در این منطقه، از جمله جامعه بزرگ ایرانی، باعث شده مسابقات برخی تیمها از جمله ایران با استقبال بیشتری مواجه شود.
ترکیب خریداران و اختلاف چشمگیر
آمارها نشان میدهد از میان خریداران بلیت بازی آمریکا – پاراگوئه، تنها حدود ۸۴۰۰ نفر ساکن محلی بودهاند، در حالی که این رقم برای بازی ایران – نیوزیلند بیش از ۱۷ هزار نفر است.
این اختلاف نشان میدهد استقبال محلی از بازی آمریکا کمتر از حد انتظار بوده است.