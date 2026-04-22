به گزارش ایلنا، مصدومیت اکیتیکه که به پارگی تاندون آشیل در دیدار برابر پاری‌سن‌ژرمن در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بازمی‌گردد، ضربه سنگینی به برنامه‌های این تیم وارد کرده است. این مهاجم فرانسوی احتمالاً تا فصل آینده غایب خواهد بود و حتی نگرانی‌هایی درباره بازگشت او تا سال ۲۰۲۷ نیز مطرح شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که لیورپول پیش از این نیز با بحران مصدومیت مواجه بود؛ بازیکنانی مانند کانر بردلی، جیووانی لئونی و واتارو اندو فصل را از دست دادند و الکساندر ایساک، خرید گران‌قیمت باشگاه، نیز به دلیل شکستگی ساق پا چند ماه از میادین دور بود. همچنین آلیسون بکر و جرمی فریمپونگ نیز دوره‌های طولانی مصدومیت را تجربه کردند.

در کنار این مشکلات، افت عملکرد بازیکنان باتجربه و ناکامی خریدهای جدید باعث شده ضعف‌های تیم تحت هدایت آرنه اسلات بیش از پیش نمایان شود؛ موضوعی که در آمار ۱۷ شکست این تیم در رقابت‌های مختلف نیز مشهود است.

ابهام مالی و آینده نیمکت

در آستانه تابستان، وضعیت مالی باشگاه به شدت وابسته به کسب سهمیه لیگ قهرمانان است. در صورتی که لیورپول نتواند در بین پنج تیم برتر لیگ برتر قرار بگیرد، فشارها بر گروه مالکیتی Fenway Sports Group برای تغییر کادر فنی افزایش خواهد یافت.

اسلات پس از یکی از دیدارهای اخیر تأکید کرد: «مدل باشگاه به‌گونه‌ای است که معمولاً برای خرید باید فروش هم داشته باشیم. این چالش در گذشته هم وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.» با این حال، مدیران باشگاه معتقدند این سیاست بیشتر بر پایه «خرید و فروش هوشمندانه» است تا صرفاً فروش برای تأمین بودجه.

هزینه‌های سنگین و اولویت‌های جدید

لیورپول تابستان گذشته با صرف ۴۵۰ میلیون پوند رکوردشکنی کرد، هرچند بخشی از این هزینه با فروش بازیکنان جبران شد. با این حال، چنین سرمایه‌گذاری بزرگی به‌عنوان یک استثنا تلقی می‌شود و در تابستان پیش‌رو، منابع مالی محدودتر خواهد بود.

قرمزها تاکنون ۶۰ میلیون پوند برای جذب مدافع فرانسوی، جرمی ژاکه، هزینه کرده‌اند، اما پرسش اصلی این است که برای بازگشت به رقابت در بالاترین سطح، چه تغییراتی لازم است.

دروازه‌بان؛ از نقطه قوت تا نگرانی

پست دروازه‌بانی که سال‌ها نقطه اتکای لیورپول بود، اکنون به دغدغه تبدیل شده است. آلیسون به دلیل مصدومیت بازی‌های زیادی را از دست داده و اگرچه قراردادش تا ۲۰۲۷ تمدید شده، اما آینده بلندمدت این پست همچنان مبهم است.

در همین حال، جورجی مامارداشویلی هنوز به ثبات لازم نرسیده و باشگاه باید درباره دروازه‌بانان ذخیره نیز تصمیم‌گیری کند.

خط دفاع؛ سرنوشت‌ساز با کوناته

آینده خط دفاعی به‌شدت به تصمیم کوناته وابسته است. در صورت جدایی این مدافع فرانسوی، باشگاه ناچار به جذب جانشین خواهد بود. همچنین وضعیت بازیکنانی مانند جو گومز نیز نیازمند تعیین تکلیف است.

در کناره‌ها نیز مشکلات ادامه دارد؛ مصدومیت بردلی و افت فریمپونگ باعث شده حتی بازیکنان میانی به‌صورت موقت در خط دفاع بازی کنند.

خط میانی؛ افت ستاره‌ها

در خط میانی، تنها دومینیک سوبوسلای توانسته سطح خود را حفظ کند و افت الکسیس مک‌آلیستر به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. در کنار او، آینده کرتیس جونز نیز نامشخص است.

در عین حال، باشگاه همچنان به خرید فلوریان ویرتز امیدوار است و به دنبال افزایش قدرت فیزیکی و کیفیت در این بخش خواهد بود.

خط حمله؛ نیاز فوری به بازسازی

بیشترین چالش لیورپول در خط حمله دیده می‌شود. با جدایی محمد صلاح و مصدومیت طولانی اکیتیکه، بار گلزنی تیم به‌شدت کاهش یافته است.

ایساک نتوانسته انتظارات را برآورده کند و عملکرد کودی خاکپو نیز افت داشته است. در چنین شرایطی، جذب یک وینگر سرعتی و یک مهاجم چندپسته به اولویت اصلی باشگاه تبدیل شده است.

