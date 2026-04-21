نه به بارسلونا؛ این ستاره راهی رئال مادرید می شود

به گزارش ایلنا، کیس اسمیت ۲۰ ساله با باشگاه بارسلونا در ارتباط بوده است. عملکردی که این هافبک جوان هلندی در آزد آلکمار از خود نشان می‌دهد، بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است.

حتی رونالد کومان، سرمربی تیم ملی، درباره او گفت: من در او کمی از پدری و کمی از دی یونگ را می‌بینم؛ که اشاره‌ای به توانایی‌های این فوتبالیست موقرمز اهل هیلو بود

با این حال، دیروز در برنامه راندو از شبکه زیگو اسپورت، رافائل فن در فارت، بازیکن سابق رئال مادرید، مدعی شد که او را در رئال مادرید می‌بیند: او به سادگی یک بازیکن به طرز باورنکردنی خوب است. ما اغلب در خوب نامیدن کسی عجله می‌کنیم، اما در این مورد، او واقعاً خوب است. اگر او به همین ترتیب به پیشرفت خود ادامه دهد، بدون شک در رئال مادرید یا یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان که برای من رئال مادرید است، به کار خود پایان خواهد داد.

فن در فارت اضافه می‌کند که تنها چیزی که اسمیت نیاز دارد این است که یاد بگیرد چگونه با تمام این مسائل کنار بیاید، اما این حس را به من می‌دهد که او همچنان فردی متواضع و واقع‌بین است. او اجازه نمی‌دهد تحت فشار قرار بگیرد، حداقل من این‌طور نمی‌بینم. علاوه بر این، او مصاحبه‌های خوبی انجام می‌دهد و به خوبی از پس خود برمی‌آید؛ این نظر این فوتبالیست سابق ۴۳ ساله است.

