جلسه آنلاین اوسمار با مدیران پرسپولیس

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه پرسپولیس ساعتی پیش در یک جلسه آنلاین با اوسمار، سرمربی برزیلی این تیم، به بررسی آخرین وضعیت تیم پرداختند.

در این نشست که با حضور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه، محسن خلیلی مدیر ورزشی و امیرعلی حسینی مدیر روابط بین‌الملل برگزار شد، درباره چند موضوع مهم مرتبط با شرایط تیم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدای جلسه، روند تمرینات روزهای اخیر و وضعیت آماده‌سازی بازیکنان مورد بررسی فنی قرار گرفت و نحوه پیگیری برنامه‌های تمرینی در شرایط فعلی ارزیابی شد. همچنین شرکت‌کنندگان درباره وضعیت فعلی لیگ و سناریوهای احتمالی برای ازسرگیری یا ادامه مسابقات گفت‌وگو کردند.

در ادامه نیز گزارش‌هایی از شرایط فنی بازیکنان و سطح آمادگی جسمانی اعضای تیم ارائه شد و حاضران درباره آن به تبادل نظر پرداختند.

در پایان جلسه، اوسمار با ابراز همدردی با مردم ایران برای همه هموطنان به‌ویژه هواداران پرسپولیس آرزوی سلامتی کرد و گفت بی‌صبرانه منتظر بازگشت به ایران و دیدار دوباره مردم کشور است.

