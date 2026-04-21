منصوریان: از این بعد همه بازیهای الطلبه فینال است
علیرضا منصوریان، سرمربی الطلبه، پیش از دیدار حساس برابر نوروز تأکید کرد که تیمش با آمادگی کامل به میدان میرود و بازیهای باقیمانده را مانند فینال دنبال خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا منصوریان، سرمربی الطلبه، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نوروز در چارچوب رقابتهای لیگ ستارگان عراق، از آمادگی کامل شاگردانش برای این مسابقه خبر داد و تأکید کرد که تیمش شناخت خوبی از حریف به دست آورده است. او با اشاره به شرایط مناسب نوروز در هفتههای اخیر، این تیم را حریفی سازمانیافته و قابل احترام توصیف کرد.
منصوریان در این باره گفت: «به تیم نوروز احترام میگذاریم و حریف را بهخوبی آنالیز کردهایم. آنها در پنج بازی اخیر خود عملکرد خوبی داشتهاند و سرمربیشان نیز تجربه بالایی در لیگ عراق دارد. نوروز تیمی منظم و باکیفیت است و میدانیم که بازی دشواری پیش رو خواهیم داشت.» او همچنین تأکید کرد که بازیکنان الطلبه با تمرکز بالا آماده این دیدار هستند.
سرمربی الطلبه با اشاره به نمایش اخیر تیمش برابر الغراف، ابراز امیدواری کرد که بازیکنانش همان کیفیت را در بازی پیش رو تکرار کنند. منصوریان گفت: «امیدوارم بتوانیم همان عملکرد نیمه دوم بازی مقابل الغراف را ارائه دهیم؛ جایی که بدون اشتباه بازی کردیم. مسابقات باقیمانده برای ما بسیار مهم هستند و همه آنها را مانند فینال میبینیم، بنابراین باید از اشتباهات دوری کنیم و برای پیروزی بجنگیم.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت نفرات تیم اشاره کرد و گفت: «چند بازیکن مهم را در اختیار نداریم و دینس نداسی و حسین عامر غایب خواهند بود، اما بازگشت محمد مزهر میتواند کمک بزرگی برای ما باشد. حضور او به تیم انرژی بیشتری میدهد و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت بتوانیم برابر نوروز به پیروزی برسیم.» منصوریان در پایان بار دیگر بر اهمیت این دیدار تأکید کرد و هدف تیمش را کسب سه امتیاز عنوان کرد.