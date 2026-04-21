به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا، تیم شباب‌الاهلی امارات که سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی را در اختیار دارد، از ساعت ۱۹:۴۵ امشب در ورزشگاه امیرعبدالله الفیصل شهر جده به مصاف ماچیدا زلویا ژاپن می‌رود.

سعید عزت‌اللهی که در دو مسابقه اخیر مراحل حذفی برابر تراکتور و بوریرام تایلند عملکرد درخشانی داشت و در هر دو دیدار گلزنی کرد، امشب نیز یکی از بازیکنان اصلی تیمش است و امیدوار است در دهمین بازی فصل خود آمار سه گل زده‌اش را افزایش دهد.

مرصاد سیفی، مدافع چپ ایرانی شباب‌الاهلی، که مقابل تراکتور به‌صورت تعویضی بازی کرد و برابر بوریرام روی نیمکت نشست، در این مسابقه هم در جمع بازیکنان ذخیره قرار دارد.

