عزتاللهی در نیمه نهایی آسیا فیکس شد
شبابالاهلی امارات با حضور ستارههای ایرانیاش امشب در جدّه برابر ماچیدا زلویا ژاپن صفآرایی میکند.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مرحله نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا، تیم شبابالاهلی امارات که سعید عزتاللهی و مرصاد سیفی را در اختیار دارد، از ساعت ۱۹:۴۵ امشب در ورزشگاه امیرعبدالله الفیصل شهر جده به مصاف ماچیدا زلویا ژاپن میرود.
سعید عزتاللهی که در دو مسابقه اخیر مراحل حذفی برابر تراکتور و بوریرام تایلند عملکرد درخشانی داشت و در هر دو دیدار گلزنی کرد، امشب نیز یکی از بازیکنان اصلی تیمش است و امیدوار است در دهمین بازی فصل خود آمار سه گل زدهاش را افزایش دهد.
مرصاد سیفی، مدافع چپ ایرانی شبابالاهلی، که مقابل تراکتور بهصورت تعویضی بازی کرد و برابر بوریرام روی نیمکت نشست، در این مسابقه هم در جمع بازیکنان ذخیره قرار دارد.