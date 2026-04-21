تجلیل از خانواده های شهدای ورزشکار جنگ رمضان با حضور وزیر ورزش و جوانان (گزارش تصویری)

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در بهشت زهرا ضمن دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان، از آنها تقدیر کرد.

مراسم تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان، در قطعه 42 بهشت‌زهرا(س) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. این مراسم به پاس حرمت خون شهدای عزیز ورزشکار در جنگ تحمیلی رمضان و به‌منظور ارج نهادن به خانواده معزز و معظم این شهیدان گرانقدر که در حماسه‌آفرینی این دریادلان در روزگار سرنوشت‌ساز تاریخ نقشی ماندگار و قابل احترام ایفا کردند، برگزار شد.