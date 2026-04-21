طراحی جدید توپ فوتبال برای کاهش آسیبهای ضربه سر؛ گامی علمی برای محافظت از سلامت بازیکنان
دانشمندان معتقدند با طراحی نوین توپهای فوتبال میتوان آسیبهای ناشی از ضربه سر را کاهش داد
به گزارش ایلنا، تحقیق مورد حمایت اتحادیه فوتبال انگلیس که توسط دانشگاه لافبورو انجام شده، نشان میدهد که این میزان در برخی توپهای فوتبال تا ۵۵ برابر بیشتر از سایر توپهاست. این پژوهش، برخورد طیف وسیعی از توپهای مورد استفاده در قرن گذشته را با یک مدل پیشرفته شبیهساز سر انسان، در سرعتهای مسابقه مورد بررسی قرار داده است. محققان با استفاده از یک سنسور فشار تخصصی که درون این مدل تعبیه شده بود، متوجه یک موج فشار گزارشنشده شدند که انرژی را به ناحیه پیشانی مغز وارد میکند.
دکتر ایوان فیلیپس، سرپرست این تیم تحقیقاتی، به بیبیسی اسپورت گفت: «با توجه به ادبیات پژوهشی مربوط به مطالعات انفجارهای نظامی در سطوح پایین و تکراری، ما اطمینان داریم سیگنالهایی که اندازهگیری میکنیم دارای بزرگی و شدتی هستند که شاید در برخی از آن موقعیتها نگرانکننده باشند.» «نه لزوماً در مواردی که علائم آنی نشان میدهند، بلکه در برخی از آن مطالعات سطح پایینتر.» «ما مطمئن هستیم که بزرگی مقادیری که اندازهگیری کردهایم، با این بافت و موضوع مرتبط است.»
مشخص شد که میزان انرژی منتقل شده به طراحی توپ، سرعتی که با آن حرکت میکند و خشک یا خیس بودن آن بستگی دارد. این مطالعه همچنین فاش کرد که توپهای چرمی دهههای گذشته لزوماً نتایج بالاتری نسبت به مدلهای جدیدتر ایجاد نمیکنند.
اندی هارلند، استاد فناوری ورزشی در دانشگاه لافبورو، بیان کرد: «در تمام دورانهای بازی، نمونههایی از توپها وجود دارند که انرژی بالا یا پایین را منتقل میکنند.» «هیچ روندی وجود ندارد که نشان دهد بزرگی انتقال انرژی در طول زمان در حال افزایش یا کاهش است.» «شواهد ما نشان میدهد که انتقال موج فشار با انرژی بالا محدود به توپهای چرمی نبوده است؛ بنابراین، اگر این انرژی با بیماریهای عصبی مرتبط باشد، مشکلی نیست که با تولید توپهای مدرن از بین رفته باشد.»
این یافتهها در حالی منتشر میشود که فوتبال تحت فشار فزایندهای برای اقدام بیشتر در مورد آسیبهای مغزی و بررسی مجدد رابطه بین ضربه سر و بیماریهای تخریبکننده سیستم عصبی قرار دارد.
در ماه ژانویه، یک بازپرس ارشد اعلام کرد که ضربات مکرر سر به توپ فوتبال «احتمالاً» در ابتلای گوردون مککوئین، مدافع سابق لیدز یونایتد و منچستریونایتد، به بیماری مغزی که عاملی در مرگ او بود، نقش داشته است. مککوئین که تشخیص داده شده بود به زوال عقل عروقی و آنسفالوپاتی مزمن تروماتیک (CTE) - که ناشی از ضربات مکرر به سر است - مبتلا شده، در سال ۲۰۲۳ و در سن ۷۰ سالگی درگذشت.
جف استل، مهاجم سابق انگلیس که پس از سالها تحمل علائم عصبی درگذشت، اولین فوتبالیستی شناخته میشود که ثابت شد مرگش تحت تأثیر ضربات سر به توپ بوده است.
فیلیپس افزود: «این یافتهها فرصتهایی را برای تلاش در جهت طراحی توپ و مشخصات آزمایشی فراهم میکند که انتقال انرژی به مغز را به حداقل برساند.» «ما امیدواریم که این کشف اطلاعات ارزشمندی را فراهم کند که بتواند به طور خاص به علل احتمالی بیماریهایی که در بازیکنان بازنشسته میبینیم، نگاه کند.» «در حال حاضر، ما همبستگیها و مشاهدات آماری را در مورد آنها و دوران حرفهایشان در این ورزش میبینیم.» «تاکنون توضیح داده نشده است که دقیقاً چه چیزی در برخورد توپ فوتبال هنگام ضربه سر باعث آسیب به مغز میشود و ممکن است سالها طول بکشد تا به آن نقطه برسیم. اما فکر میکنم این کشف به ما اجازه میدهد به طور خاص روی چیزی تمرکز کنیم که قبلاً هرگز آن را اندازهگیری نکرده بودیم.»
«هیجانانگیزترین بخش این است که این موضوع به ما فرصت میدهد تغییراتی در توپ ایجاد کنیم. این انتقال انرژی که ما اندازهگیری کردهایم، جدای از تصویر کلی برخورد توپ به سر و عقب رفتن سر بازیکن است. این اتفاق در همان لحظه شروع برخورد رخ میدهد و نشاندهنده یک پالس انرژی بسیار متمایز است که به مغز منتقل میشود.»
در سال ۲۰۱۹، مطالعه «فیلد» که توسط اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) و اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای تأمین مالی شده بود، نشان داد که احتمال ابتلای فوتبالیستها به اختلالات عصبی ۳.۵ برابر بیشتر است. از آن زمان، اتحادیه فوتبال ممنوعیت مرحلهبندی شده ضربه سر در فوتبال زیر ۱۱ سال را اجرایی کرده و میگوید در حال سرمایهگذاری روی تحقیقات عینی و قدرتمند برای درک بهتر این موضوع است. این نهاد همچنین دستورالعملهایی را برای باشگاهها جهت محدود کردن ضربات سر با نیروی بالا در تمرینات صادر کرده است؛ مانند توپهایی که با سرعت از روی ضربات آزاد و کرنر ارسال میشوند. اتحادیه فوتبال اسکاتلند گام را فراتر گذاشته و ضربه سر را در روز قبل و بعد از مسابقات در فوتبال حرفهای بزرگسالان ممنوع کرده است.
شارلوت کاوی، مدیر ارشد پزشکی اتحادیه فوتبال انگلیس، گفت: «این تحقیق مستقل جدید، بینشی نوآورانه و پیش از این کشفنشده در اختیار ما قرار میدهد و بخشی از تعهد مستمر ما برای دستیابی به درک بیشتر از این حوزه بسیار پیچیده است.» «نتایج این مطالعه با فیفا و یوفا نیز به اشتراک گذاشته شده است و ما همچنان از یک رویکرد جهانی برای حمایت از تحقیقات بیشتر در این زمینه مهم استقبال میکنیم.»