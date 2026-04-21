به گزارش ایلنا، پس از آنکه نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده آن‌ها یعنی بوروسیا دورتموند روز شنبه مقابل هوفنهایم تن به شکست داد، بایرن برای کسب سیزدهمین عنوان قهرمانی خود در ۱۴ فصل اخیر، تنها به یک تساوی نیاز داشت. اما همان‌طور که در تمام طول فصل شاهد بودیم، آن‌ها با سبکی تماشایی بازی کردند و با بازگشتی مقتدرانه، اشتوتگارت را که به دنبال سهمیه لیگ قهرمانان است، ۴ بر ۲ شکست دادند.

این پیروزی امیدهای بایرن برای کسب سه‌گانه را زنده نگه داشت؛ آن هم در حالی که آن‌ها در این ماه بازی‌های نیمه‌نهایی جام حذفی آلمان مقابل بایرلورکوزن و لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن را در پیش دارند. سرویس ورزشی بی‌بی‌سی نگاه دقیق‌تری به اعداد و ارقام پشت این فصل مقتدرانه بایرن می‌اندازد.

بهترین تیم تاریخ بوندس‌لیگا؟

وقتی بایرن فصل را با درهم کوبیدن ۶ بر صفر لایپزیش آغاز کرد، این اتفاق مانند یک هشدار زودهنگام به بقیه تیم‌های بوندس‌لیگا بود. هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس که هت‌تریک کرد، مایکل اولیسه و لوئیز دیاز، خرید تابستانی تیم، گلزنان بایرن بودند و تیم اوله ورنر را در خانه از پیش رو برداشتند. در ۲۹ بازی بعدی، این سه‌ نفر به یکی از مخوف‌ترین خطوط حمله تاریخ بوندس‌لیگا تبدیل شدند و بایرن را به رکورد ۱۰۹ گل زده رساندند. کین، اولیسه و دیاز ۵۹ مورد از این گل‌ها را به ثمر رسانده‌اند.

در تاریخ بوندس‌لیگا، پیش از این تنها دو تیم توانسته بودند به مرز ۱۰۰ گل برسند؛ بایرن در فصل ۷۲-۱۹۷۱ و فصل ۲۰-۲۰۱۹. این واقعیت که شاگردان ونسان کمپانی در حالی که چهار بازی باقی مانده از این آمار عبور کرده‌اند، گواهی بر کیفیت و ذهنیت تسلیم‌ناپذیر آن‌هاست.

با توجه به اینکه سه بازی نهایی آن‌ها مقابل تیم‌های نیمه پایین جدول، از جمله وولفسبورگ رده پانزدهمی و هایدنهایم قعرنشین است، بایرن چشم به رسیدن به آمار ۱۲۰ گل خواهد داشت. اما بایرن در این فصل فقط در فاز تهاجمی عالی نبوده است. قهرمان ۳۵ دوره مسابقات در خط دفاعی نیز به همان اندازه تاثیرگذار عمل کرده و تنها ۲۹ گل دریافت کرده است.

اگر آن‌ها در بازی‌های باقی‌مانده پیروز شوند، با رکورد بیشترین امتیاز در یک فصل بوندس‌لیگا یعنی ۹۱ امتیاز، که ۱۳ سال پیش توسط بایرنِ سه‌گانه‌برنده یوپ هاینکس ثبت شده بود، برابری خواهند کرد.

«باید جام‌های بزرگ را ببرید»

بسیار برازنده بود که کین در یک بعدازظهر تاریخی در مونیخ گلزنی کند. در این فصل چندین بازیکن برجسته برای بایرن وجود داشته‌اند، اما هیچ‌کدام به اندازه شماره ۹ درخشان نبوده‌اند. تنها دو سال پیش بود که کین به خاطر تصمیمش برای نقل مکان به آلمان زیر فشار انتقادات بود؛ آن هم زمانی که بایرن برای اولین بار در ۱۲ سال اخیر، فصل را بدون جام به پایان برد.

اما به زمان حال برمی‌گردیم و می‌بینیم که کین نه تنها با کسب دو قهرمانی پیاپی به تیمش کمک کرده تا به قله فوتبال آلمان بازگردد، بلکه خود را در قامت مدعی اصلی معتبرترین افتخار انفرادی فوتبال یعنی توپ طلا قرار داده است؛ آن هم پس از ثبت ۳۲ گل در ۲۷ بازی بوندس‌لیگا در این فصل.

هیچ بازیکنی در پنج لیگ معتبر اروپا موفق نشده است بیش از ۵۰ گل کین در تمام رقابت‌ها به ثمر برساند. اکنون در سومین فصل حضورش در بایرن، کین در لیگ قهرمانان نیز درخشان ظاهر شده است. او در این ماه در مرحله یک‌چهارم نهایی در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل رئال مادرید گلزنی کرد تا بایرن برای اولین بار از سال ۲۰۲۴ به نیمه‌نهایی برسد؛ او همزمان با ثبت ۱۵ گل، با رکورد فرانک لمپارد به عنوان گلزن‌ترین بازیکن انگلیسی در مراحل حذفی این رقابت‌ها برابری کرد.

کین در ماه نوامبر گفته بود: «من می‌توانم در این فصل ۱۰۰ گل بزنم، اما اگر قهرمان لیگ قهرمانان یا جام جهانی نشوم، احتمالاً برنده توپ طلا نخواهم شد.» «این برای هر بازیکنی صدق می‌کند. شما باید در آن جام‌های بزرگ برنده شوید.» اگر او بتواند به بایرن برای کسب هفتمین قهرمانی لیگ قهرمانان کمک کند و نقش محوری برای انگلیس در جام جهانی تابستان امسال ایفا کند، کین مطمئناً شانس زیادی خواهد داشت تا به اولین انگلیسی تبدیل شود که پس از مایکل اوون در سال ۲۰۰۱، برنده توپ طلا می‌شود.

۲۰۱۳، ۲۰۲۰... و ۲۰۲۶؟

توجه بایرن اکنون به تکمیل سه‌گانه معطوف خواهد شد تا برای سومین بار در تاریخ خود پس از سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۰ به این افتخار برسد. کین ماه گذشته گفت: «در شیوه‌ای که بازی می‌کنیم، در طول ۱۲ ماه گذشته یاد گرفته‌ایم و تکامل یافته‌ایم.» «بسیاری از مردم فراموش کردند که پارسال سال اول کمپانی بود. ما هنوز در حال یادگیری شیوه‌ای بودیم که او می‌خواست بازی کنیم. ما هنوز در حال یادگیری ایده‌های متفاوت از او بودیم.»

«ما اکنون واقعاً روی ایده‌های او متمرکز شده‌ایم و مطمئناً امسال تیم بهتری نسبت به سال گذشته هستیم.» اگر بایرن در این فصل دو جام دیگر کسب کند، به اولین تیم مردان در اروپا تبدیل می‌شود که سه بار سه‌گانه را فتح کرده است. آیا کسی می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد؟

انتهای پیام/