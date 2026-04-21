شادی هواداران بندر؛ تابستانی بزرگ پیش روی لیورپول

به گزارش‌ ایلنا، وقتی ویرجیل فن دایک در دقیقه ۱۰۰ گل پیروزی‌بخش را با ضربه سر مقابل اورتون به ثمر رساند، ۳۰۰۰ هوادار میهمان سر از پا نشناختند.

یک بار دیگر، لیورپول در وقت‌های تلف‌شده پیروزی را از رقیب محلی خود ربود. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، برای ششمین بار در تاریخ لیگ برتر. در تقابل فصل گذشته این دو تیم، این اورتون بود که گل تساوی‌بخش جیمز تارکوفسکی در وقت‌های اضافهِ آخرین دربی مرسی‌ساید در گودیسون پارک را جشن گرفت.

حالا، هر اتفاقی که بیفتد، لیورپول همیشه حق فخرفروشی برای اولین پیروزی دربی در خانه جدید رقیب خود را خواهد داشت.

برای یک بعدازظهر در زیر آفتاب مرسی‌ساید، آن‌ها ذره‌ای به مشکلاتی که در این فصل تحمل کرده‌اند اهمیتی ندادند.

اورتون با باوری واقعی پا به این مسابقه گذاشت، اما این لیورپول بود که در برابر طوفان اولیه مقاومت کرد تا توسط محمد صلاح پیش بیفتد. آن‌ها بابت کار روی ضربات ایستگاهی در تمرینات شایسته تقدیر هستند؛ تلاشی که وقتی فن دایک روی کرنر دومینیک سوبوسلای اثر گذاشت تا از نقطه ضعف اورتون (که در روزهای منتهی به بازی شناسایی شده بود) بهره‌برداری کند، به ثمر نشست.

نکته مهم این است که تیم آرنه اشلوت اکنون در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا برای فصل آینده به نظر می‌رسد و این مربی هلندی برای یکی از بزرگترین پیروزی‌های این فصل لیورپول، باید از دو تن از باتجربه‌ترین بازیکنانش تشکر کند.

پت نوین در شبکه رادیویی 5 Live گفت: «در نهایت، این بازیکنانی که برای مدت طولانی برای باشگاه فوتبال لیورپول درخشان بوده‌اند هستند که کار را در می‌آورند. باز هم ویرجیل فن دایک است، محمد صلاح است که موفق شد دوباره این کار را انجام دهد و قلب اورتونی‌ها را بشکند.

آن گل احتمالاً به لیورپول چیزی را داد که نیاز داشتند - و چیزی که آن‌ها نیاز دارند، سهمیه لیگ قهرمانان است. آن‌ها قرار است فصل آینده بازیکنان زیادی را جذب کنند؛ بله، نام باشگاه فوتبال لیورپول ارزش زیادی دارد و همین موضوع بازیکنان زیادی را به سمت آن‌ها می‌کشاند، اما لیگ قهرمانان هم کمک می‌کند. این واقعاً کمک‌کننده است و فکر می‌کنم پس از آن لحظه خلق‌شده توسط ویرجیل فن دایک، آن‌ها به این هدف خواهند رسید.»

وقتی صحبت از چنین روزهایی می‌شود، نتیجه بر همه چیز ارجحیت دارد، اما اشلوت و لیورپول از مقیاس وظیفه‌ای که در پیش دارند آگاه خواهند بود.

اینکه آن‌ها در آستانه کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار دارند، در درجه اول به این دلیل است که چلسی چهار بازی اخیر خود در لیگ را باخته است و بعید است هیچ‌یک از تیم‌های تعقیب‌کننده به لیورپولی برسند که در این فصل ۱۰ بازی لیگی را واگذار کرده است.

اگر مدیران ارشد تصمیم بگیرند به اسلوت پایبند بمانند، سؤالات واضحی وجود دارد. آیا این تیم لیورپول می‌تواند یک هویت واقعی به خود بگیرد؟ از نظر دفاعی چه کاری باید انجام شود؟ چگونه می‌توان بهترین بازی را از فلوریان ویرتس و الکساندر ایساک گرفت؟ و شاید مهم‌تر از همه، لیورپول چگونه بدون صلاح به حیات خود ادامه می‌دهد؟

دنی مورفی، هافبک سابق لیورپول به بی‌بی‌سی اسپورت گفت: «قرار نداشتن در جایگاه سهمیه لیگ قهرمانان برای لیورپول یک فاجعه است و پیروزی امروز کمک زیادی به قرار گرفتن آن‌ها در این جایگاه می‌کند.

من فکر می‌کنم در حال حاضر هر بردی برای لیورپول مهم است، به هر طریقی که شده؛ مهم نیست چگونه این کار را انجام می‌دهند زیرا فشار روی آن‌هاست.

آن‌ها خوب بازی نمی‌کنند و ناهماهنگ به نظر می‌رسند. آن‌ها امروز موقعیت‌هایی به حریف دادند و در نیمه اول تیم دوم میدان بودند (حریف برتر بود).»

گل نیمه اول صلاح، نهمین گل او در دربی مرسی‌ساید بود - در دوران لیگ برتر، هیچ بازیکنی گل بیشتری به ثمر نرسانده و تنها استیون جرارد با این ستاره مصری برابر است - و دویست و پنجاه و هفتمین گل او برای لیورپول بود.

فن دایک به اسکای اسپورت گفت: «در چند هفته آینده حرف‌های زیادی درباره او از زبان من خواهید شنید. اما او در داخل و خارج از زمین برای ما بسیار مهم است.

او یک هم‌تیمی فوق‌العاده است؛ ما با هم از همه چیز عبور کرده‌ایم، از پستی‌ها و بلندی‌ها. او همچنان برای پنج بازی پایانی که باید انجام دهیم مهم خواهد بود.

بدون شک این اتفاق برای او و خانواده‌اش و همچنین برای ما احساسی خواهد بود، زیرا او برای من، تیم و البته هواداران ارزش زیادی دارد. اما در وهله اول، ما هنوز کاری برای انجام دادن داریم. او این را می‌داند، تمرکز اصلی روی این موضوع است.»

با برتری هفت امتیازی نسبت به چلسی، برنتفورد و بورنموث و در حالی که پنج بازی باقی مانده است، ماموریت لیورپول برای تثبیت سهمیه لیگ قهرمانان ممکن است در هفته‌های آینده به خوبی محقق شود.

برای اسلوت، این حداقل یک کارزار «قابل قبول» خواهد بود، همان‌طور که در اوایل فصل به آن اشاره کرده بود. و این ممکن است به اندازه کافی برای دادن شانس دوباره به او در تابستان امسال کافی باشد. قرارداد فعلی او به عنوان سرمربی لیورپول در تابستان آینده به پایان می‌رسد.

اشلوت به برنامه «Match of the Day» گفت: «بازیکنان من کاری را انجام دادند که امیدوار بودم انجام دهند، کاری که انتظار داشتم انجام دهند و مبارزه بزرگی مقابل اورتون ارائه دادند.

در نهایت، دیدن گلزنی لذت‌بخش است زیرا هواداران میهمان ما امروز درخشان بودند. روز خوبی برای بخش قرمز لیورپول بود.»

فصلی خوب نبود اما قطعاً یک روز خوب بود؛ روزی که برای همیشه در حافظه نیمه قرمز مرسی‌ساید زنده خواهد ماند.

انتهای پیام/