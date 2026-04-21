شاید به جام جهانی آمریکا نرویم

به گزارش ایلنا، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه مراسم تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار درباره وضعیت حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: شرایط تیم ملی بررسی شده و ستاد مربوطه تشکیل شده است. او تأکید کرد: باید آماده حضور باشیم، اما ممکن است تصمیم نهایی این باشد که نرویم. در صورت اعزام، باید با آمادگی کامل شرکت کنیم و تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده دولت و احتمالاً شورای امنیت ملی است.

دنیامالی در پاسخ به سؤال درباره صلاح حضور ایران در جام جهانی بیان کرد: وظیفه ما فراهم‌کردن اردوها و تدارکات است، اما تصمیم نهایی با دولت است. طبق برنامه فعلی، تیم ملی از ۲۰ اردیبهشت به اردویی در منطقه‌ای نزدیک اعزام می‌شود و حدود یک هفته در آنجا خواهد بود. او شرط اعزام را «تأمین امنیت بازیکنان و توقف اقدامات خصمانه کشور میزبان» عنوان کرد.

وزیر ورزش با اشاره به شرایط بین‌المللی اضافه کرد: واقعیت این است که اگر چنین شرایطی برای کشور دیگری رخ می‌داد، حتی میزبانی المپیک را هم از او می‌گرفتند. متأسفانه نهادهای جهانی در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند و ما از طریق دیپلماسی ورزش تلاش می‌کنیم حداقل این رفتار محکوم شود.

او در ادامه گفت: اولویت مجموعه ورزش، حضور در میدان است و سپس آماده‌سازی تیم‌ها برای افتخارآفرینی در آسیا و جهان. دنیامالی همچنین با اشاره به روز تجلیل از شهدای ورزشکار گفت بیش از پنج هزار ورزشکار در دفاع مقدس و ۵۰۰ نفر در جنگ‌های اخیر شهید شده‌اند و امروز اهالی ورزش برای ادای احترام حضور یافتند.

وزیر ورزش در پایان افزود: اردوها در مناطقی که امکان فعالیت وجود داشت برگزار شده و تلاش می‌شود عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. برنامه‌ریزی برای بازی‌های آسیایی ناگویا و سپس المپیک جوانان سنگال نیز در دستور کار است.

