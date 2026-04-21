پیشنهاد ۸۰ میلیون پوندی یونایتد برای ستاره ویلا
مورگان راجرز، ستاره ملیپوش استون ویلا، در آستانه انتقالی جنجالی و ۸۰ میلیون پوندی به یکی از قدرتهای لیگ برتر قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، راجرز از زمان پیوستن به منچسترسیتی در سال ۲۰۱۹، صعودی خیرهکننده به سطح اول فوتبال داشته است. او در فصل ۲۱-۲۰۲۰ به صورت قرضی در تیم لینکلن و در لیگ دسته دو (League One) بازی میکرد، اما در نوامبر ۲۰۲۴ اولین بازی ملی خود را برای بزرگسالان انگلیس انجام داد و اکنون امیدوار است در برنامههای توماس توخل برای جام جهانی تابستان امسال جای بگیرد.
این بازیکن بااستعداد ۲۳ ساله به نظر میرسد که قطعاً به اردوی تیم ملی فراخوانده شود، چرا که برای تصاحب پست شماره ۱۰ در جمع «سه شیرها» با فوقستاره رئال مادرید یعنی جود بلینگام رقابت میکند و ارزش او در سطح باشگاهی نیز مدام در حال افزایش است. انتقال او از میدلزبورو به ویلا در فوریه ۲۰۲۴ نهایی شد که با بندهای افزودنی میتواند تا ۱۵ میلیون پوند (۲۰ میلیون دلار) ارزش داشته باشد.
مورگان از آن زمان در صحنههای لیگ برتر و لیگ قهرمانان درخشیده است و همین موضوع باعث شده تا صحبتها درباره جدایی اجتنابناپذیر او بر سر زبانها بیفتد. او اکنون تا سال ۲۰۳۱ با ویلا قرارداد دارد، اما این شرایط صرفاً برای محافظت از این دارایی ارزشمند و بالا نگه داشتن قیمت فروش اوست.
چرا استون ویلا ممکن است مجبور به موافقت با فروش راجرز شود
کالیمور معتقد است که ممکن است با یک فروش بزرگ موافقت شود. این مهاجم سابق ویلا در گفتگو با «گل» در پاسخ به این سوال که آیا راجرز تقدیرش حضور در رئال مادرید، چلسی یا سیتی است، گفت: «من به عنوان یک هوادار ویلا نگران هستم که وقتی فرصتی برای رفتن او پیش بیاید، او برود. او زمانی که در منچسترسیتی بود، چند دوره قرضی را پشت سر گذاشت. سپس تصمیم گرفت برود و در چمپیونشیپ بازی کند. بسیاری از بازیکنان اکنون مثل یک بوی بد در باشگاه میمانند به این امید که روی نیمکت یک تیم لیگ برتری بنشینند، با تیم تمرین کنند و بالاخره در مقطعی به بازی گرفته شوند. او این کار را نکرد؛ او تصمیم گرفت به چمپیونشیپ برود و راه خودش را هموار کند. ویلا او را به خدمت گرفت و او چیزی کمتر از یک پدیده نبوده است.»
او ادامه داد: «در مورد لیست جام جهانی، من هنوز فکر نمیکنم او فیکستر از جود بلینگام باشد، اما فکر میکنم برای شروع بازی در جام جهانی فشار خواهد آورد. اصلاً تعجب نخواهم کرد اگر او نقشهای بزرگی در بازیها ایفا کند و اصلاً متعجب نمیشوم اگر ویلا با پیشنهادهای ۷۰، ۸۰ میلیون پوندی به علاوه بندهای افزودنی و حتی بازیکنانی در جهت عکس روبرو شود؛ چون ویلا به دلیل رعایت قوانین پایداری مالی (PSR) آشکارا به بازیکن نیاز دارد. تعجب نمیکنم اگر او یکی از اهداف بزرگ تابستانی باشد.»
او افزود: «دلایلش بسیار ساده است. شما باید به شرایط فعلی نگاه کنید؛ ویلا در خط میانی به نیرو نیاز دارد. آنها پیشنهادی به اتلتیکو مادرید برای کانر گالاگر دادند، همهچیز توافق شده بود اما اسپرز در لحظه آخر وارد شد و گفت ما میتوانیم دو سال و نیم بیشتر از آنچه ویلا پیشنهاد میدهد به او زمان بدهیم و پول بیشتری بپردازیم. مشکل دقیقاً همینجاست، در قوانین مالی.»
مقصد احتمالی راجرز کجاست؟ نام بردن از مشتریان بالقوه
کالیمور در مورد اینکه این بازیساز قدرتمند کجا ممکن است برود و چرا، اضافه کرد: «مورگان راجرز به وضعیت نگاه خواهد کرد و در پایان فصل میگوید - چند روز پیش مصاحبهای از او دیدم که پرسیده بودند تاپفور (چهار تیم اول) یا جام حذفی؟ او گفت: "جام حذفی چون میخواهم یک جام ببرم، هنوز جامی نبردهام." فکر میکنم او یک بازیکن بسیار کلاسیک است که به جایی میرود که احساس کند بهترین شانس را برای بردن جام دارد.»
او ادامه داد: «اگر ناگهان قوانین مالی در تابستان تغییر کند، ویلا میتواند هر چقدر میخواهد خرج کند و در لیگ قهرمانان بازی کند - که در حال حاضر محتمل به نظر میرسد، هرچند فکر میکنم لیورپول، چلسی، نیوکاسل و اسپرز میتوانند به آنها برسند - اگر آنها در جمع چهار تیم اول قرار بگیرند و جام حذفی را ببرند، آن وقت او میتواند بگوید "دیگر چیزی برای رفتن وجود ندارد، من در یک باشگاه پیشرو، با مربیای که مرا دوست دارد، جام بردهام و نفر اول تیم هستم." شاید حتی بازوبند کاپیتانی به او داده شود، چیزی شبیه به این.»
«اگر آنها در جمع چهار تیم اول قرار بگیرند اما ویلا جام را نبرد، که این هم محتمل است، فکر میکنم سه یا چهار تیم از غولهای بزرگ دور او پرسه خواهند زد و برایشان مهم نیست که ۷۵ تا ۸۰ میلیون بپردازند و دو بازیکن مازاد چلسی، لیورپول یا منچستریونایتد را هم به شما بدهند. ویلا سابقه خوبی دارد - دیدهاید که آنها با ویکتور لیندلوف چه کردند - که این نوع بازیکنان را بهتر کنند. آن باشگاهها هم خوشحال میشوند که آنها را از لیست حقوق بگیران خارج کنند و با این کار قوانین مالی را دور بزنند.»
کالیمور تصریح کرد: «فکر میکنم مورگان راجرز آنقدر جاهطلب هست که بخواهد به منچسترسیتی، چلسی یا منچستریونایتد برود. فکر میکنم فقط همین سه باشگاه باشند. من نمیبینم لیورپول در حال حاضر به چنین ارتقایی نیاز داشته باشد. قطعاً میتوانم منچسترسیتی را تصور کنم که او از آنجا شروع کرده بود، همینطور منچستریونایتد که همیشه در حال خرج کردن است، و حتی آرسنال - در کنار دکلان رایس؛ اگر آنها قهرمان شوند، این ترکیب فوقالعاده خواهد بود - و همینطور چلسی که همیشه به نظر میرسد پول برای خرج کردن دارد. میتوانم تصور کنم که این اتفاق بیفتد.»
«اما در مورد شروع بازیها در جام جهانی، مثل مورگان گیبز-وایت اگر به لیست راه یابد، فکر میکنم جود بلینگام انتخاب شماره یک است و انگلیس باید دو یا سه بازی ضعیف در جام جهانی داشته باشد تا کس دیگری در کنار دکلان رایس شروع کند.»
رکورد راجرز: گلها و بازیها برای استون ویلا و انگلیس
راجرز ۹۹ بار برای ویلا به میدان رفته و در این مسیر ۲۵ گل به ثمر رسانده است. او تاکنون ۱۲ بازی ملی برای انگلیس انجام داده که اولین گل ملی خود را مقابل ولز به ثمر رساند و از همین حالا گمانهزنیهایی درباره علاقه احتمالی رئال مادرید و چلسی ایجاد کرده است.