به گزارش ایلنا، در پایان روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در آلبانی، فینالیست‌های اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم مشخص شدند؛ روزی که با شکست چند کشتی‌گیر نامدار و نتایج غیرمنتظره همراه بود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، امین سفرشایف از روسیه و واختانگ لولوا از گرجستان با عبور از رقبای خود به فینال رسیدند. رشاد ممدوف، دارنده مدال نقره امیدهای جهان ۲۰۲۴ از آذربایجان و شاگرد محمد بنا، در مبارزه نخست ۳ بر صفر مغلوب سفرشایف شد و در نهایت به دیدار رده‌بندی رفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، سرگئی املین از روسیه و ویتالی اریومنکو از مولداوی فینالیست شدند. کارن اصلانیان، دارنده مدال برنز جهان از ارمنستان، در یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل املین شکست خورد و راهی رده‌بندی شد. ضیا باباشوف از آذربایجان نیز در نخستین مبارزه با نتیجه سنگین ۸ بر صفر برابر کرم کمال از ترکیه شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، مالخاس آمویان، دارنده طلای جهان و برنز المپیک از ارمنستان، به همراه راماز زویدزه، دارنده برنز جهان از گرجستان، به فینال راه یافتند. سنان سلیمان‌اف، دارنده دو مدال نقره جهان از آذربایجان و دیگر شاگرد محمد بنا، در مبارزه‌ای نزدیک ۶ بر ۵ برابر فریچ مجارستانی شکست خورد و پس از باخت سنگین این کشتی‌گیر در دور بعد، حذف شد. الکساندرین گوتو از مولداوی نیز با شکست برابر آمویان راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، سمن نوویکوف، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ از بلغارستان، و تورپال بیسلطان‌اف از دانمارک به دیدار نهایی رسیدند. الکساندر کوماروف صربستانی، قهرمان جهان که سال گذشته با شکست علیرضا مهمدی به مدال طلا رسیده بود، در همان دور نخست با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب یارشویچ از بلاروس شد و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. لاشا گوبادزه، دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از گرجستان، نیز در یک‌چهارم نهایی برابر فیلچاکوف اوکراینی شکست خورد و حذف شد. اسلام عباس‌اف از آذربایجان هم با شکست مقابل نوویکوف به رده‌بندی رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، رضا کایالپ، ستاره پرافتخار کشتی ترکیه، با پیروزی برابر رقبای خود راهی فینال شد و برای کسب سیزدهمین طلای اروپا باید مقابل ویتک از مجارستان قرار بگیرد. کایالپ در صورت قهرمانی، رکورد ۱۲ طلای اروپای الکساندر کارلین افسانه‌ای را پشت سر خواهد گذاشت.

در این وزن، بکا کاندلاکی از آذربایجان نیز به دیدار رده‌بندی رسید تا تیم آذربایجان با هدایت محمد بنا در پنج وزن نخست هیچ فینالیستی نداشته باشد.

