به گزارش ایلنا، پس از شکست ۳ بر ۲ سانتوس مقابل فلومیننزه در هفته دوازدهم لیگ برتر برزیل، رفتار نیمار هنگام خروج از زمین با واکنش‌هایی از سوی هواداران و رسانه‌ها همراه شد. این مهاجم ۳۴ ساله در حالی که به سمت رختکن می‌رفت، دستان خود را روی گوش‌هایش گذاشته بود؛ حرکتی که از سوی برخی هواداران به عنوان واکنشی به شعارهای انتقادی تعبیر شد.

با افزایش انتقادها، نیمار ویدئویی از همان لحظه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و توضیح داد که قصد خاصی از این حرکت نداشته است. او در پیامی نوشت که تنها گوش‌هایش را می‌خارانده و معتقد است واکنش‌ها به این موضوع بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است.

نیمار همچنین در واکنش به یکی از پست‌های شبکه اجتماعی TNT Sports برزیل با لحنی تند نوشت: «فقط گوشم را گرفته بودم. حالا حتی نمی‌توانم گوشم را بخارانم؟»

این نخستین تنش نیمار با هواداران سانتوس در روزهای اخیر نبود. او در دیدار قبلی تیمش مقابل رکوئلتا در رقابت‌های کوپا سودامریکانا نیز با یکی از تماشاگران وارد مشاجره لفظی شد؛ اتفاقی که پس از اعتراض آن هوادار به عملکرد بازیکنان سانتوس رخ داد.

نیمار پس از آن مسابقه در گفت‌وگویی تأکید کرد که با انتقادهای فنی مشکلی ندارد، اما زمانی که انتقادها جنبه شخصی پیدا می‌کند، واکنش نشان می‌دهد. او گفت بازیکنان نیز مانند هواداران از نتایج تیم ناراحت می‌شوند، اما توهین‌های شخصی را نمی‌پذیرد و معتقد است چنین رفتارهایی از سوی برخی تماشاگران فراتر از حد معمول است.

