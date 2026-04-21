آینده نامشخص لواندوفسکی و فران تورس در بارسلونا

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام «کادنا کوپه»، وضعیت برخی از مهاجمان بارسلونا برای فصل آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باشگاه هنوز درباره ادامه حضور برخی از آن‌ها تصمیم نهایی نگرفته است.

طبق این گزارش، مدیران بارسلونا در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت خط حمله هستند و همین موضوع باعث شده آینده روبرت لواندوفسکی و فران تورس نیز به طور کامل مشخص نباشد.

لواندوفسکی در سال‌های اخیر یکی از مهاجمان اصلی بارسلونا بوده، اما تغییرات احتمالی در برنامه‌های فنی تیم و تحولات بازار نقل‌وانتقالات می‌تواند بر آینده او در این باشگاه تأثیر بگذارد.

همچنین درباره فران تورس نیز شرایط مشابهی مطرح شده و گفته می‌شود مسئولان باشگاه در حال ارزیابی گزینه‌های موجود برای خط حمله هستند. با این حال هنوز تصمیم رسمی درباره جدایی یا ادامه همکاری با این بازیکنان اعلام نشده است.

