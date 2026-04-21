آینده نامشخص لواندوفسکی و فران تورس در بارسلونا
رسانه اسپانیایی «کادنا کوپه» گزارش داده است که باشگاه بارسلونا در حال حاضر تداوم حضور روبرت لواندوفسکی و فران تورس در فصل آینده را تضمین نمیکند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام «کادنا کوپه»، وضعیت برخی از مهاجمان بارسلونا برای فصل آینده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و باشگاه هنوز درباره ادامه حضور برخی از آنها تصمیم نهایی نگرفته است.
طبق این گزارش، مدیران بارسلونا در حال بررسی گزینههای مختلف برای تقویت خط حمله هستند و همین موضوع باعث شده آینده روبرت لواندوفسکی و فران تورس نیز به طور کامل مشخص نباشد.
لواندوفسکی در سالهای اخیر یکی از مهاجمان اصلی بارسلونا بوده، اما تغییرات احتمالی در برنامههای فنی تیم و تحولات بازار نقلوانتقالات میتواند بر آینده او در این باشگاه تأثیر بگذارد.
همچنین درباره فران تورس نیز شرایط مشابهی مطرح شده و گفته میشود مسئولان باشگاه در حال ارزیابی گزینههای موجود برای خط حمله هستند. با این حال هنوز تصمیم رسمی درباره جدایی یا ادامه همکاری با این بازیکنان اعلام نشده است.