اوسیمهن گزینه دوم بارسلونا در صورت ناکامی در جذب آلوارس

رسانه‌های کاتالونیا می‌گویند اگر انتقال خولیان آلوارس به نتیجه نرسد، بارسلونا ویکتور اوسیمهن را به‌عنوان گزینه جایگزین برای تقویت خط حمله مدنظر قرار داده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های کاتالان گزارش داده‌اند که باشگاه بارسلونا در صورت نهایی نشدن انتقال خولیان آلوارس، ویکتور اوسیمهن را به عنوان گزینه جایگزین برای تقویت خط حمله در نظر گرفته است.

مدیران این باشگاه در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت خط حمله در نقل‌وانتقالات پیش‌رو هستند.

در این میان، نام خولیان آلوارس به عنوان یکی از اهداف اصلی بارسلونا مطرح شده است. با این حال، در صورتی که مذاکرات برای جذب این مهاجم به نتیجه نرسد، مدیران باشگاه گزینه جایگزین را نیز در نظر گرفته‌اند.

طبق این گزارش، ویکتور اوسیمهن، مهاجم نیجریه‌ای که در فوتبال اروپا عملکرد قابل توجهی داشته، به عنوان «پلن B» بارسلونا مطرح شده است. توانایی گلزنی و قدرت بدنی این مهاجم از جمله ویژگی‌هایی است که توجه مسئولان فنی باشگاه را جلب کرده است.

گفته می‌شود بارسلونا همچنان تمرکز خود را بر روی گزینه نخست حفظ کرده، اما در صورت پیچیده شدن شرایط انتقال، احتمال بررسی جدی‌تر گزینه‌هایی مانند اوسیمهن وجود خواهد داشت.

 

