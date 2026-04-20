رئال مادرید همسر یک داور سابق را استخدام کرده است!

به گزارش ایلنا، جوزپ ماریا بارتومئو روز دوشنبه بار دیگر به دفاع از عملکرد خود در دوران ریاست باشگاه بارسلونا پرداخت. رئیس سابق آبی‌اناری‌ها در مصاحبه با نشریه «ABC»، ضمن رد ادعای نابودی باشگاه، برخی تصمیمات و اقدامات خوان لاپورتا را به شدت به نقد کشید.

شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی

«اخیراً با چندین وکیل ملاقات داشتم و آن‌ها به من گفتند که من یک مورد منحصر‌به‌فرد در تاریخ اسپانیا هستم؛ چرا که درگیر پنج پرونده قضایی مربوط به جرایم مالی شده‌ام، اما در هیچ‌کدام از آن‌ها کسی مرا به اختلاس متهم نمی‌کند. هیچ‌کس مرا به ثروت‌اندوزی متهم نمی‌کند، هیچ‌کس. آن‌ها حتی در این باره تحقیق هم نمی‌کنند و اگر هم کرده باشند، چیزی نیافته‌اند.»

بارتومئو افزود: «من یک مورد خاص در تاریخ اسپانیا هستم، چون با وجود پنج شکایت بابت جرایم اقتصادی، هیچ‌کس مرا متهم نکرده که دستم را در صندوق باشگاه برده باشم.»

پرونده نیمار

«با این وکیل توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه در صورت رسیدن به تفاهم، او ۱۰ درصد از مبلغی را که بارسا می‌توانست صرفه‌جویی کند، دریافت کند؛ او موفق شد به جای جریمه ۲۲.۵ میلیون یورویی، بر سر مبلغ ۵.۵ میلیون یورو به توافق برسد.»

پرونده نگریرا

«معتقدم تحقیقات به پایان خود نزدیک شده است. چند هفته پیش شهادت دادم و توضیح دادم که در دوران مسئولیتم، مبالغی را به خاویر انریکز، پسر نگریرا، به عنوان پاداش برای برخی گزارش‌ها پرداخت کردم. من هیچ جرمی در این موضوع نمی‌بینم. هیچ رشوه‌ای به داوران یا تبانی در مسابقات در کار نیست؛ این حرف‌ها به سادگی حقیقت ندارند. من نمی‌دانستم که نگریرا پشت گزارش‌هایی است که پسرش تهیه می‌کرد. خاویر انریکز یک متخصص شناخته‌شده بود که برای باشگاه‌های متعدد و افراد زیادی در دنیای ورزش کار می‌کرد، اما نه، من نمی‌دانستم که پدرش، انریکز نگریرا، شریک آن شرکت است. این‌ها گزارش‌های استعدادیابی هستند و ارائه شده‌اند. هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد از آن‌ها برای رشوه به داوران یا تبانی در بازی‌ها استفاده شده باشد، مطلقاً نه.»

بارتومئو تاکید کرد: «من نمی‌دانستم که نگریرا پشت گزارش‌هایی است که پسرش تهیه می‌کرد.»

رئال مادرید

«تمام باشگاه‌های فوتبال، نه فقط در اسپانیا، گزارش‌های داوری تهیه می‌کنند. در بارسا این کار از مدت‌ها قبل مرسوم بوده است. وقتی من به همراه روسل آمدم، خاویر انریکز از قبل گزارش تهیه می‌کرد و ما فکر کردیم این کار مناسب است، چون چیزی بود که باشگاه به طور منظم انجام می‌داد و توسط دپارتمان ورزشی تصمیم‌گیری شده بود. برای مثال در مورد رئال مادرید، آن‌ها یک داور سابق را استخدام کرده‌اند که همسرِ زنِ مسئول داوری فوتبال زنان است و خودش هم ناظر داوری است. خب، من فکر می‌کنم تا زمانی که حرفه‌ای عمل کنند و رابطه‌ای فراتر از ازدواجشان در میان نباشد، مشکلی ندارد.»

ضرر و زیان‌های مالی

«آن‌ها آمارها را متورم نشان دادند. آن‌ها ارقام را بزرگ کردند و این حرف من نیست، حسابرسی این را می‌گوید. ضرر واقعی ۲۸۳ میلیون یورو بود، اما وقتی بارسا حساب‌های خود را به مقامات مالیاتی ارائه کرد، آن ۵۵۵ میلیون را به ۲۸۳ میلیون کاهش داد. آن‌قدر بر ضرر ۵۵۵ میلیون یورویی اصرار شد که لالیگا مجبور شد آن ارقام را اعمال کند و آن‌ها فیرپلی مالی را نابود کردند.»

دلایل متورم نشان دادن ضررها

«در سال ۲۰۲۱ آن‌ها برای اینکه بتوانند پس از پیروزی در انتخابات مدیر شوند، ضمانت‌نامه‌ای ارائه کردند و من فکر می‌کنم آن‌ها قصد داشتند ضررها را در آن سال متورم نشان دهند تا بعداً، اگر اتفاقی نیفتاد، سال بعد آن‌ها را جبران کنند، سوددهی نشان دهند و از شر آن ضمانت‌نامه خلاص شوند.»

او تصریح کرد: «من معتقدم هیئت مدیره لاپورتا قصد دارد ضررهای آن سال را متورم نشان دهد تا اگر مشکلی پیش نیامد، سال بعد آن‌ها را خنثی کرده، سود ارائه دهند و ضمانت‌نامه را آزاد کنند.»

رابطه با لاپورتا

«او در پرونده فورنزیک از من شکایت کرد... او شکایتی را در مورد هشت یا نه موضوع به دادستانی ارائه کرد. چند هفته پیش برای شهادت رفتم و آن‌ها فقط در مورد دو مورد از آن هشت موضوع از من سوال کردند، چون ممکن بود نوعی جرم رخ داده باشد. یکی پرداخت ۱.۵ میلیون یورو به "کلوب لایتا" و دیگری پرداخت ۱.۷ میلیون یورو حق‌الوکاله به وکیل گونزالس فرانکو برای توافق در پرونده نیمار ۱ بود. دادستانی در مورد هیچ چیز دیگری که طبق شکایت مجموعاً بیش از ۳۰ میلیون یورو می‌شد، تحقیق نکرده است. بنابراین، طبیعتاً نشستن کنار او بسیار دشوار خواهد بود... اگر قرار بود صحبت کنیم، فقط برای این بود که از او بپرسم: "چرا این کارها را می‌کنی؟"»

نابودی باشگاه؟

«بارها این را شنیده‌ام، اما حقیقت ندارد. این بخشی از یک روایت بسیار منفعت‌طلبانه از سوی هیئت مدیره فعلی است که من می‌توانستم برای یک یا دو سال آن را بپذیرم، اما بیش از پنج سال و نیم گذشته و آن‌ها هنوز به این کار ادامه می‌دهند. بنابراین قاطعانه می‌گویم "نه".»

علل بحران

«کووید بیش از ۵۰۰ میلیون یورو به بارسا ضربه زد. این یک مشکل واقعی است، اما بارسا ورشکسته نیست. این بخشی از همان روایت منفعت‌طلبانه است. بارسا به مدیریت و منابع درآمدی جدید نیاز داشت. حقیقت این است که بارسا هنوز از آن وضعیت عبور نکرده و این یکی از موانعی است که باشگاه در حال حاضر با آن روبروست. بارسا مثل اکثر تیم‌های بزرگ اروپا از کووید ضربه خورد و این یعنی در آن ۱۸ ماه، آن‌ها حدود ۵۰۰ میلیون یورو درآمد را از دست دادند. این یک ضربه بزرگ است و فقط من این را نمی‌گویم؛ در گزارش‌های لالیگا هم آمده است. ما به عنوان یک باشگاه، وابستگی زیادی به حق پخش تلویزیونی نداریم، شاید ۲۵ درصد درآمد ما باشد. بقیه از فعالیت‌های دیگر مثل موزه، آکادمی‌های فوتبال، فروشگاه‌ها و بلیت‌فروشی می‌آید... و همه این‌ها به دلیل کووید به طرز چشمگیری فروپاشید.»

لیست دستمزدها

«به ما خبر رسید که باشگاه دیگری آماده پرداخت بند فسخ ۴۰۰ میلیون یورویی مسی است. ما با لئو و پدرش نشستیم و پیشنهاد تمدید قرارداد با افزایش بند فسخ به ۷۰۰ میلیون یورو را دادیم و همین هم امضا شد. مسی با دستمزدی تمدید کرد که به نظر من بسیار معقول بود، به ویژه با توجه به آنچه او هم در داخل و هم خارج از زمین به باشگاه اضافه می‌کرد. اگر برای نیمار ۲۲۲ میلیون یورو پرداخت کردند، برای لئو می‌توانستند ۴۰۰ میلیون یورو بدهند و ما به هیچ وجه نمی‌خواستیم او را از دست بدهیم.»

رئیس سابق بارسا گفت: «من درک نمی‌کنم چرا اجازه دادند قرارداد مسی تمام شود؛ آن‌ها باید زودتر آن را تمدید می‌کردند.»

جدایی مسی

«غافلگیر و غمگین شدم چون دوران فوتبال مسی یا رابطه او با بارسا هنوز تمام نشده بود و حالم بد شد چون باشگاه و تیم به او نیاز داشتند. من هرگز جدایی او را درک نخواهم کرد، زیرا مسی مایل بود هر فداکاری مالی که لازم است انجام دهد تا در بارسا بماند. نمی‌فهمم چرا اجازه دادند قراردادش منقضی شود؛ باید زودتر تمدید می‌کردند.»

رابطه مسی و لاپورتا

«اگر کسی شما را اخراج کند در حالی که نمی‌خواهید اخراج شوید، احتمالاً رابطه بد خواهد بود.»

منبع: مارکا

