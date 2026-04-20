به گزارش ایلنا، لیون روز یکشنبه با درخشش خیره‌کننده اندریک، ستاره قرضی رئال مادرید، موفق شد پیروزی خیره‌کننده ۲ بر ۱ را مقابل پاریسن‌ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس رقم بزند. این مهاجم ۱۹ ساله تنها به ۶ دقیقه زمان نیاز داشت تا روی پاس آفونسو موریرا، با ضربه‌ای دقیق دروازه ماتوی سافونوف را باز کرده و ردپای خود را در این مسابقه ثبت کند.

با این حال، رفتارهای او پس از گلزنی بود که به تیتر اول رسانه‌ها تبدیل شد. ستاره ملی‌پوش برزیلی پس از باز کردن دروازه، مستقیماً مقابل جایگاه اولتراهای پاریسن‌ژرمن شروع به رقصیدن کرد. این شادی گل بلافاصله با موجی از سوت‌های ممتد و واکنش خشمگینانه هواداران وفادار پاریس روبرو شد که این حرکت را با توجه به حساسیت بالای بازی، بی‌احترامی قلمداد کردند.

بازتاب این شادی گل در شبکه‌های اجتماعی نیز آنی بود. یکی از حساب‌های کاربری معروف هواداری پاریسن‌ژرمن با انتشار ویدئوی این حادثه در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) با متنی خشم‌آلود نوشت: «اندریک چطور جرأت کرد در پارک دو پرنس این‌طور برقصد؟! ما باید بازی را برگردانیم، این حرکت غیرقابل‌قبول است!» این پست به سرعت هزاران بازدید داشت و بحث‌های زیادی را میان هواداران درباره عبور این بازیکن جوان از خط قرمزها برانگیخت.

درس اخلاق حکیمی در قلب زمین

تنش در زمین مسابقه به وضوح ملموس بود، به خصوص برای اشرف حکیمی، مدافع پاریسن‌ژرمن. ملی‌پوش مراکشی لحظاتی پس از آن رقص، در حالی دیده شد که با اندریک رودررو شده بود و آشکارا از انتخاب این نوع شادی گل توسط نوجوان برزیلی ناراحت به نظر می‌رسید. حکیمی بعدها با توضیح علت مداخله خود، اشاره کرد که جو بازی به دلیل عقب افتادن تیمش در همان دقایق ابتدایی به اندازه کافی متشنج بود.

این بازیکن ۲۷ ساله پس از سوت پایان به «Ligue 1+» گفت: «[چرا از اندریک خواستم آرام باشد؟] ما قرار نیست روی بازیکنان حریف تمرکز کنیم. من می‌خواستم تیمم متمرکز بماند و او هم حرکاتش را خطاب به هواداران ما متوقف کند. اجازه دهید او فوتبال بازی کند، به خصوص که بازیکن خوبی است. اما وقتی کارهایی انجام می‌دهد که ربطی به فوتبال ندارد، می‌تواند باعث آزار من شود؛ به خصوص وقتی که در حال باخت بودیم.»

امیدهای لیون برای لیگ قهرمانان جان گرفت

در حالی که درام پیرامون اندریک بحث داغ پایان بازی بود، این نتیجه روحیه‌ای بزرگ به جاه‌طلبی‌های اروپایی لیون بخشید. پیروزی ۲ بر ۱، شاگردان پائولو فونسکا را به رتبه چهارم جدول رساند و آن‌ها را با لیل رده سومی هم‌امتیاز کرد. تأثیرگذاری اندریک تنها به گلزنی‌اش محدود نشد؛ او در دقیقه ۱۸ با یک پاس عمقی دقیق، موقعیت گلزنی موریرا را فراهم کرد تا اختلاف دو برابر شود. این هجدهمین مشارکت اندریک در گل‌های لیون (گل و پاس گل) در تنها ۲۰ بازی برای این غول فرانسوی بود.

برای پاریسن‌ژرمن، این شکست حاشیه امنیت آن‌ها در صدر جدول را به تنها یک امتیاز نسبت به لانس رده دومی کاهش داد. هرچند لوئیس انریکه در نیمه دوم مهره‌هایی چون عثمان دمبله و خویچا کواراتسخلیا را به زمین فرستاد، اما قهرمان مدافع عنوان قهرمانی تنها توانست در دقایق پایانی توسط ستاره گرجستانی یکی از گل‌ها را جبران کند تا شبی ناامیدکننده را پشت سر بگذارند که در آن، یک نوجوان مادریدی نمایش را به سود خود به پایان برد.

