الاهلی حریف النصر شد

به گزارش ایلنا، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ دیشب در حالی پیگیری شد که الاهلی قطر ۳-۱ الحسین اردن را شکست داد و در نیمه‌نهایی حریف النصری شد که الوصل را به چهار میخ کشیدند. جدا از حساسیت نیمه‌نهایی، این بازی برای فوتبال ایران هم حائز اهمیت است؛ چرا که در جدول سهمیه‌ها قطر اصلی‌ترین رقیب ماست.

فوتبال ایران فعلا برای دو فصل بعد در آسیا سهمیه ۲+۱ را دارد و با توجه به برد مهم الاهلی فاصله امتیازی با قطری‌ها به ۳.۲ کاهش یافته است. این یعنی اگر آنها در نیمه‌نهایی النصر را شکست دهند و راهی فینال شوند، سهمیه ایران هم دستخوش تغییر و کاهش می‌شود.

در لیگ نخبگان، السد تنها نماینده قطر بود که با شکست مقابل ویسل کوبه از دور رقابت‌ها کنار رفت و دیگر خطری برای فوتبال ایران ندارد. حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به حذف استقلال و سپاهان از این رقابت‌ها، الاهلی مقابل النصر چه می‌کند.

