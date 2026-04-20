صعود نماینده قطر به نیمهنهایی سطح۲ آسیا
الاهلی حریف النصر شد
پیروزی الاهلی مقابل الحسین اردن در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲، زنگ خطر را برای سهمیههای فوتبال ایران به صدا درآورد و رقابت برای حفظ سهمیه ۲+۱ را به تقابل سرنوشتساز قطریها با النصر گره زد.
به گزارش ایلنا، مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ دیشب در حالی پیگیری شد که الاهلی قطر ۳-۱ الحسین اردن را شکست داد و در نیمهنهایی حریف النصری شد که الوصل را به چهار میخ کشیدند. جدا از حساسیت نیمهنهایی، این بازی برای فوتبال ایران هم حائز اهمیت است؛ چرا که در جدول سهمیهها قطر اصلیترین رقیب ماست.
فوتبال ایران فعلا برای دو فصل بعد در آسیا سهمیه ۲+۱ را دارد و با توجه به برد مهم الاهلی فاصله امتیازی با قطریها به ۳.۲ کاهش یافته است. این یعنی اگر آنها در نیمهنهایی النصر را شکست دهند و راهی فینال شوند، سهمیه ایران هم دستخوش تغییر و کاهش میشود.
در لیگ نخبگان، السد تنها نماینده قطر بود که با شکست مقابل ویسل کوبه از دور رقابتها کنار رفت و دیگر خطری برای فوتبال ایران ندارد. حالا باید منتظر ماند و دید با توجه به حذف استقلال و سپاهان از این رقابتها، الاهلی مقابل النصر چه میکند.