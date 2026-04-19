آماده سازی شاگردان امیر قلعه نویی برای جام جهانی بدون لژیونرها

۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شدند/ پرسپولیس ۶ نماینده دارد، استقلال ۴ نفر!

با تعویق لیگ برتر، برنامه آماده‌سازی تیم ملی طبق طرح کادر فنی بدون توقف ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  با توجه به تعویق در برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، مرحله جدید تمرینات خود را در مسیر آماده‌سازی برای حضور پرقدرت در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، محمد خلیفه، میلاد محمدی، علی نعمتی، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، عارف آقاسی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، دانیال ایری، مسعود محبی، صالح حردانی، رامین رضاییان، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، عارف حاجی عیدی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی محبی، امیرحسین حسین‌زاده، هادی حبیبی‌نژاد، امیرحسین محمودی، علی علیپور، کسری طاهری و احسان محروقی

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، فهرست ۳۰ بازیکن را برای این مرحله اعلام کرده و مقرر است نفرات دعوت‌شده ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۳۱ فروردین در کمپ تیم ملی حاضر شده و خود را به کادر فنی معرفی کنند.

جزئیات و تصاویر مربوط به آغاز تمرینات تیم ملی نیز از طریق رسانه‌های رسمی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد.

 

