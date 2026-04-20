بارسلونا رقیب منچسترسیتی و یوونتوس برای جذب مدافع کالیاری

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی از آن است که استعدادیاب‌های باشگاه بارسلونا در هفته‌های اخیر عملکرد «بالیسترا»، مدافع تیم کالیاری ایتالیا را از نزدیک بررسی کرده‌اند. این بازیکن جوان به دلیل توانایی بازی در هر دو سمت خط دفاعی مورد توجه چند تیم بزرگ اروپایی قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بالیسترا قابلیت بازی به عنوان مدافع راست و چپ را دارد و همین ویژگی باعث شده نام او در فهرست گزینه‌های برخی باشگاه‌ها برای تقویت خط دفاعی قرار گیرد.

ارزش تقریبی این مدافع در بازار نقل‌وانتقالات حدود ۳۰ میلیون یورو برآورد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند در صورت ورود رسمی باشگاه‌های خواهان این بازیکن، نقش مهمی در مذاکرات احتمالی داشته باشد.

در کنار بارسلونا، باشگاه‌هایی مانند منچسترسیتی، آرسنال و یوونتوس نیز پیش‌تر با این بازیکن لینک شده‌اند و گفته می‌شود تحولات آینده بازار نقل‌وانتقالات می‌تواند مقصد بعدی او را مشخص کند.

انتهای پیام/