به گزارش ایلنا، در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل لیگ برتر انگلیس، تیم‌های آرسنال و منچسترسیتی به مصاف یکدیگر می‌روند؛ مسابقه‌ای که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان «بازی شش امتیازی» در مسیر قهرمانی یاد می‌کنند.

آرسنال که پس از سال‌ها در قامت مدعی جدی قهرمانی ظاهر شده، با ۷۰ امتیاز از ۳۲ مسابقه در صدر جدول قرار دارد و تلاش می‌کند فاصله خود را با تعقیب‌کنندگان حفظ کند. شاگردان این تیم امیدوارند با کسب نتیجه مطلوب در این دیدار حساس، گام بلندی به سوی نخستین قهرمانی لیگ برتر پس از بیش از دو دهه بردارند.

در سوی مقابل، منچسترسیتی با ۶۴ امتیاز از ۳۱ بازی در جایگاه دوم ایستاده و همچنان یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود. این تیم در صورت پیروزی در دیدار پیش رو می‌تواند فاصله خود با صدر جدول را کاهش داده و فشار بیشتری بر رقیب مستقیم خود وارد کند.

کارشناسان فوتبال انگلیس معتقدند نتیجه این مسابقه می‌تواند مسیر رقابت قهرمانی را تا حد زیادی مشخص کند؛ چرا که هر دو تیم در هفته‌های پایانی فصل به دنبال حفظ ثبات و استفاده از لغزش احتمالی رقبا هستند.

دیدار آرسنال و منچسترسیتی قرار است روز یکشنبه (امروز ساعت 19) برگزار شود و انتظار می‌رود یکی از تعیین‌کننده‌ترین بازی‌های فصل جاری لیگ برتر باشد؛ مسابقه‌ای که نه تنها برای صدر جدول، بلکه برای سرنوشت قهرمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

