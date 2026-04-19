گیتی‌پسند قهرمان لیگ برتر فوتسال شد

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با پیروزی پرگل در هفته پایانی لیگ، قهرمانی خود را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا،  رقابت‌های هفته پایانی لیگ برتر فوتسال ایران امروز (یک‌شنبه، ۳۰ فروردین) برگزار شد و در مهم‌ترین دیدار، گیتی‌پسند اصفهان با نتیجه ۴ بر صفر پالایش شازند را شکست داد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

گیتی‌پسند با این پیروزی برای هفتمین بار جام قهرمانی لیگ برتر فوتسال ایران را بالای سر برد.

در دیگر دیدارهای این هفته، مس سونگون نیز با پیروزی مقابل حریف خود ۶۴ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت. همچنین گهرزمین سیرجان با کسب ۶۱ امتیاز در جایگاه سوم فصل را به پایان رساند.

در پایین جدول نیز تیم‌های بهشتی سازه گرگان و جوادالائمه شهرکرد به ترتیب با ۱۹ و ۴ امتیاز در رده‌های پایانی قرار گرفتند و به دسته پایین‌تر سقوط کردند.

نتایج دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر:
پالایش نفت بندرعباس ۴ - ۲ فولاد زرند ایرانیان
پالایش شازند صفر - ۴ گیتی پسند اصفهان
گهر زمین سیرجان ۴ - یک بهشتی سازه گرگان
مس سونگون ۶ - ۲ شهرداری ساوه
پالایش نفت اصفهان ۴ - صفر جواد الائمه شهر کرد
سن ایچ ساوه ۴ - ۴ پردیس قزوین
عرشیا شهر قدس یک - صفر فولاد هرمزگان

 

