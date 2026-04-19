پاسخ یاسر آسانی به شایعات جدایی از استقلال
ملیپوش آلبانیایی که هنگام حملات در تهران حضور داشت، میگوید امیدوار است شرایط ایران هرچه زودتر عادی شود تا فعالیتهای فوتبالی دوباره از سر گرفته شود.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، فوتبالیست آلبانیایی، اعلام کرد در زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در تهران حضور داشته و پس از چند روز کشور را ترک کرده است.
او در گفتوگو با TRTBalkan درباره شرایط آن روزها توضیح داد که با وجود تجربه آن اتفاقات، قصدی برای ترک استقلال ندارد و امیدوار است شرایط در ایران هرچه سریعتر به حالت عادی بازگردد تا باشگاهها بتوانند فعالیتها و مسابقات خود را از سر بگیرند.
در پی این حملات، باشگاههای ایرانی برای حفظ امنیت بازیکنان خارجی، مجوز خروج آنها از کشور را صادر کردند. بر همین اساس، آسانی نیز ایران را ترک کرد و به آلبانی بازگشت و در حال حاضر با تیم سابق خود، پارتیزانی تیرانا، تمرین میکند.