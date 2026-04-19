برگزاری بازی دوستانه تیم ملی

به گزارش ایلنا، اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران از فردا در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود تا شاگردان کادر فنی برنامه‌های آماده‌سازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دنبال کنند.

در این اردو ۳۰ بازیکن حضور دارند و تمرینات تیم ملی در تهران برگزار خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی قصد دارد در ادامه یک دیدار دوستانه در کمپ خود در آمریکا برگزار کند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد به احتمال زیاد حریف ایران در این مسابقه تیم ملی پاناما خواهد بود.

پیش از این قرار بود تیم ملی ایران در دیداری تدارکاتی برابر پورتوریکو به میدان برود، اما این مسابقه در نهایت لغو شد.

