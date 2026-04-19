دنیامالی: پروژه پناهندگی تیم ملی فوتبال زنان شکست خورد

به گزارش ایلنا، در جریان بازدید و نظارت ستادی رئیس‌جمهور از وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در ایام جنگ تحمیلی سوم در دو حوزه «ورزش» و «جوانان» ارائه داد.

دنیامالی در این گزارش به اقدامات مختلف وزارت ورزش اشاره کرد و گفت: «در این مدت برنامه‌ریزی برای ساخت و بازسازی اماکن ورزشی آسیب‌دیده، برپایی مواکب فدراسیون‌ها و ادارات کل استانی، تشکیل گروه‌های مشاوره روانشناسی و همچنین حضور جوانان در قالب زنجیره انسانی برای حمایت از زیرساخت‌های کشور انجام شد.»

او همچنین به فعالیت‌های بین‌المللی وزارت ورزش اشاره کرد و افزود: «در حاشیه اجلاس اتحادیه جهانی ورزش‌های قومیتی با مسئولان ورزشی کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و آذربایجان دیدار و رایزنی داشتیم.»

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر تداوم برنامه‌های ورزشی کشور اظهار داشت: «با وجود شرایط جنگی، اردوهای تیم‌های ملی و اعزام‌های برون‌مرزی طبق تقویم انجام شد؛ به‌طوری که کاروان ایران هم‌اکنون در بازی‌های ساحلی آسیا در چین حضور دارد و تیم تکواندوی نوجوانان نیز اخیراً با کسب بیشترین مدال، قهرمان جهان شد.»

دنیامالی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ماجرای تیم ملی فوتبال زنان در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در استرالیا اشاره کرد و گفت: «با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها از همه ظرفیت‌ها برای بازگشت اعضای تیم استفاده کردیم.»

او در پایان تأکید کرد: «با وجود فشارهای رسانه‌ای غرب و حتی دو توییت رئیس‌جمهور آمریکا، پنج نفر از هفت نفری که در ابتدا درخواست پناهندگی داده بودند به کشور بازگشتند و این موضوع شکست پروژه‌ای بود که علیه ایران طراحی شده بود.»

