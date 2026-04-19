اعلام برنامه مسابقات هفته های بیست و چهارم تا بیست و هشتم لیگ یک

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و چهارم

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

نود ارومیه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

شهرداری نوشهر - فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس

نیروی زمینی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران

مس کرمان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان

بعثت کرمانشاه- نساجی مازندران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

پارس جنوبی جم – هوادار تهران - ساعت ۱۷– ورزشگاه تختی جم

پالایش نفت بندرعباس - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا - مس سونگون- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و پنجم

پنجشنبه ۳۱ خرداد

مس سونگون- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز

داماشیان گیلان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

فرد البرز- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج

هوادار تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

نساجی مازندران- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس شهر بابک- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شناورسازی پی پشت قشم- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته بیست و ششم

چهارشنبه ۶ خرداد

شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس

نیروی زمینی تهران- هوادار تهران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی تهران

نود ارومیه- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

داماشیان گیلان- نفت و گاز گچساران- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

بعثت کرمانشاه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت۱۷ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس کرمان- نساجی مازندران - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان

پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا- مس شهر بابک - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان- مس سونگون - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان

هفته بیست و هفتم

سه شنبه ۱۲ خرداد

مس سونگون- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز

نساجی مازندران- داماشیان گیلان - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

فرد البرز- مس کرمان - ساعت۱۷ – ورزشگاه انقلاب کرج

هوادار تهران- نود ارومیه - ساعت۱۷ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

مس شهر بابک- صنعت نفت آبادان- ساعت۱۷ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

آریو اسلامشهر- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شناورسازی پی پشت قشم- سایپا تهران- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی جم

نفت و گاز گچساران- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته بیست و هشتم

سه شنبه ۱۹ خرداد

نود ارومیه- فرد البرز- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه

داماشیان گیلان- مس شهر بابک- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت

نساجی مازندران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

نیروی زمینی تهران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران

بعثت کرمانشاه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس کرمان- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸– ورزشگاه شهید باهنر کرمان

پالایش نفت بندرعباس - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۸– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سایپا- هوادار تهران- ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان

