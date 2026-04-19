اعلام برنامه مسابقات هفته های بیست و چهارم تا بیست و هشتم لیگ یک
برنامه مسابقات هفته های بیست و چهارم تا بیست و هشتم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته بیست و چهارم
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
نود ارومیه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
شهرداری نوشهر - فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس
نیروی زمینی تهران- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران
مس کرمان- مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
بعثت کرمانشاه- نساجی مازندران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پارس جنوبی جم – هوادار تهران - ساعت ۱۷– ورزشگاه تختی جم
پالایش نفت بندرعباس - نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
سایپا - مس سونگون- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و پنجم
پنجشنبه ۳۱ خرداد
مس سونگون- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز
داماشیان گیلان- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
فرد البرز- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
هوادار تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
نساجی مازندران- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس شهر بابک- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شناورسازی پی پشت قشم- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته بیست و ششم
چهارشنبه ۶ خرداد
شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا چالوس
نیروی زمینی تهران- هوادار تهران - ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی تهران
نود ارومیه- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
داماشیان گیلان- نفت و گاز گچساران- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
بعثت کرمانشاه- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت۱۷ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس کرمان- نساجی مازندران - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باهنر کرمان
پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
سایپا- مس شهر بابک - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان- مس سونگون - ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و هفتم
سه شنبه ۱۲ خرداد
مس سونگون- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهید قویدل تبریز
نساجی مازندران- داماشیان گیلان - ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
فرد البرز- مس کرمان - ساعت۱۷ – ورزشگاه انقلاب کرج
هوادار تهران- نود ارومیه - ساعت۱۷ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
مس شهر بابک- صنعت نفت آبادان- ساعت۱۷ – ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
آریو اسلامشهر- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شناورسازی پی پشت قشم- سایپا تهران- ساعت ۱۸ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی جم
نفت و گاز گچساران- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته بیست و هشتم
سه شنبه ۱۹ خرداد
نود ارومیه- فرد البرز- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید باکری ارومیه
داماشیان گیلان- مس شهر بابک- ساعت۱۷ – ورزشگاه شهید عضدی رشت
نساجی مازندران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نیروی زمینی تهران- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی تهران
بعثت کرمانشاه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس کرمان- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸– ورزشگاه شهید باهنر کرمان
پالایش نفت بندرعباس - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۸– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
سایپا- هوادار تهران- ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان