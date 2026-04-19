آنتوان گریزمان:
ایمان دارم که دوباره قد علم میکنیم
ستاره فرانسوی با نگاهی روشن به آینده تاکید کرد که جوهر زندگی در برخاستن پس از هر سقوط نهفته است.
به گزارش ایلنا، تمامی نگاهها به آنتوان گریزمان دوخته شده بود. ستاره فرانسوی در مسیر جدایی قرار دارد، اما آرزو داشت با یک جام با هواداران خداحافظی کند؛ آرزویی که این بار در ضربات بیرحم پنالتی از دست رفت. با این حال، این اتفاق باعث نشد تا او به تیمش افتخار نکند.
گریزمان در این باره گفت: «دیروز برای همه هواداران اتلتیکو روز بسیار سختی بود، اما پس از سالها حضور در این باشگاه یک چیز را یاد گرفتهام؛ اینکه ما دوباره قد علم خواهیم کرد، من به این موضوع ایمان دارم. چون پیش از این هم بارها انجامش دادهایم و اصلاً جوهر زندگی همین است؛ اینکه زمین بخوری و دوباره بلند شوی.»
شماره ۷ روخیبلانکو حالا به لیگ قهرمانان چشم دوخته است؛ جایی که قرمز و سفیدپوشان مادریدی هنوز شانس دارند تا فصلی درخشان را با یک جام معتبر به پایان برسانند. او افزود: «ما هنوز یک چالش هیجانانگیز در اروپا پیش رو داریم و در کنار هم برای رسیدن به این رویا میجنگیم.»
قدردانی از حمایت هواداران
ستاره فرانسوی به خوبی میداند که باید قدردان حمایت هواداران در سویا باشد. او خطاب به آنها گفت: «ممنونم از حمایتهای شما؛ از هزاران نفری که در سویا، مادرید و گوشه و کنار جهان ما را تشویق کردند. در لحظات خوب و بد، همیشه اتلتی.»