مارکوس یورنته:
نابود شدیم، اما باید از جا بلند شویم؛ روزهای خوب در راه است
شماره ۱۴ ماتادورها اگرچه نمیتواند اندوه عمیق خود را پنهان کند، اما با نگاهی رو به جلو، همتیمیهایش را به تمرکز کامل روی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا فراخواند.
به گزارش ایلنا، مارکوس یورنته از باخت تیمش ابراز تاسف کرد، اما در عین حال خواستار بازیابی روحیه تیم برای رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا شد. سیمئونه در این باره معتقد است: «هواداران به پیروزی نیاز دارند، نه پیام.»
احساسات و شرایط بازی: «ما مسابقه را بسیار بد شروع کردیم و نیمه اول را به راحتی از دست دادیم؛ در چنین رقابتهایی جبران کردن پس از یک نیمه ضعیف بسیار دشوار است. نیمه دوم داستان کاملاً متفاوتی داشت و ما بسیار بهتر بازی کردیم. وقتی کار به ضربات پنالتی کشیده میشود، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و در نهایت آنها پیروز شدند.»
چه چیزی کم بود؟: «استفاده از موقعیتهایی که به دست آوردیم. ما چند فرصت بسیار جدی و واضح داشتیم که باید آنها را به گل تبدیل میکردیم. در چنین دیدارهایی اگر بیرحم و تمامکننده نباشید، کار به پنالتی میکشد و آنجا هر احتمالی وجود دارد. آنها ضربات پنالتی را بسیار خوب شروع کردند و به برتری رسیدند. کل ماجرا همین است.»
آینده نزدیک: «لیگ قهرمانان هنوز پیش روی ماست و تقابل بسیار هیجانانگیزی در انتظارمان خواهد بود. از همه تشکر میکنم، به خصوص کسانی که به سویل آمدند؛ ما بابت این شکست برای آنها احساس بسیار بدی داریم. با این حال باید سرمان را بالا نگه داریم.»
اندوه شکست: «زندگی و فوتبال همین است؛ شما نمیتوانید همیشه برنده باشید. وقتی شکست میخورید، خیلی زود مسابقات دیگری فرا میرسد. زمانی برای کلنجار رفتن با افکار منفی وجود ندارد. ما ویران شدیم، اما باید از جا بلند شویم، چرا که روزهای خوب در راه است.»