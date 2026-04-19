به گزارش ایلنا، کیم مین جائه اکنون مورد توجه چندین باشگاه مختلف در لیگ ترکیه قرار گرفته است و این علاقه تنها به باشگاه سابق او یعنی فنرباغچه محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های آلپر یمنی‌جیلر، روزنامه‌نگار معتبر، دو رقیب سنتی در استانبول یعنی گالاتاسرای و بشیکتاش نیز پیش‌دستی کرده و با مدیر برنامه‌های این مدافع وارد مذاکره شده‌اند. با این اوصاف، در صورتی که او تصمیم به بازگشت به فوتبال ترکیه بگیرد، اولویت این مدافع میانی حضور دوباره در فنرباغچه خواهد بود؛ تیمی که در فصل ۲۰۲۱/۲۲ پیراهن آن را به تن می‌کرد.

این مدافع میانی ۲۹ ساله پس از دوران موفق در ترکیه، با مبلغ ۱۹ میلیون یورو به ناپولی پیوست و تنها یک سال بعد با قراردادی به ارزش ۵۰ میلیون یورو راهی بایرن مونیخ شد تا قراردادی تا سال ۲۰۲۸ را با باواریایی‌ها به امضا برساند. با این حال، او هنوز نتوانسته است انتظارات مدیران و هواداران را در ورزشگاه آلیانز آرنا برآورده کند. کیم در حال حاضر در سلسله مراتب انتخاب‌های خط دفاعی بایرن، پس از دایو اوپامکانو و جاناتان تاه در رتبه سوم قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که باشگاه مونیخی در تابستان امسال با مبلغی در حدود ۳۰ میلیون یورو اجازه خروج او را صادر کند.

مشتریان ایتالیایی در صف انتظار

علاوه بر گزینه‌های موجود در لیگ ترکیه، نام‌های بزرگ دیگری نیز در فهرست مشتریان این بازیکن دیده می‌شوند. باشگاه‌های یوونتوس و میلان نیز به جمع علاقه‌مندان این مدافع کره‌ای اضافه شده‌اند و شرایط او را به دقت زیر نظر دارند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود افت قیمت و شرایط نه چندان ایده‌آل در مونیخ، کیم مین جائه همچنان مهره جذابی برای قدرت‌های سری‌آ و سوپرلیگ ترکیه به حساب می‌آید.

