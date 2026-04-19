به گزارش ایلنا، فینال جام حذفی اسپانیا امشب با صحنه‌ای آغاز شد که کمتر کسی انتظارش را داشت. تنها ۱۴ ثانیه پس از شروع بازی، سوسیداد با یک طرح کاملاً تمرین‌شده، دفاع اتلتیکو مادرید را در هم ریخت و رکورد سریع‌ترین گل تاریخ این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرد؛ گلی که ورزشگاه لاکارتوخا را به انفجار رساند و مادریدی‌ها را در شوک فرو برد.

این حرکت از دروازه‌بان سوسیداد، ماررو، آغاز شد؛ او بلافاصله توپ را به جناح چپ فرستاد. پرش ناموفق ناهوئل مولینا باعث شد توپ از بالای سرش عبور کند و گونسالو گدش در موقعیت مناسب قرار بگیرد. گدش با کنترل دقیق و خونسردی کامل، توپ را مهیا کرد و با ارسالی قوسی‌شکل، آن را به محوطه شش‌قدم فرستاد.

در آن‌جا اندر بارنچیا که به‌خوبی از مدافعان جدا شده بود، با ضربه سری محکم و دقیق دروازه موسو را باز کرد؛ دروازه‌بانی که حتی فرصت واکنش پیدا نکرد. این گل هشدار واضحی بود که سوسیداد برای فتح جام حتی یک لحظه هم معطل نمی‌کند.

اتلتیکوی سیمئونه در نهایت در این جدال پرماجرا به تساوی 2-2 در وقت عادی رسید تا نتیجه در وقت اضافی و شاید پنالتی‌ها مشخص شود.

