شب جنجالی و رویایی سعید عزت اللهی برای صعود شباب

به گزارش ایلنا، شباب الاهلی امارات تنها چهار روز پس از برد ارزشمند مقابل تراکتور، این‌بار با یک نمایش حساس برابر بوریرام تایلند به میدان رفت و با وجود غیبت سردار آزمون، با درخشش فوق‌العاده سعید عزت‌اللهی توانست راهی نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا شود.

عزت‌اللهی که در دیدار قبلی مقابل تراکتور یک گل زده و عملکردی مطمئن در میانه میدان داشت، امشب نیز یکی از بهترین بازیکنان زمین بود. او گل دوم تیمش را با ضربه سر زد و روی دو گل دیگر نیز تأثیر مستقیم داشت تا نقش مهمی در پیروزی اماراتی‌ها ایفا کند.

شباب الاهلی بازی را در ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده با حمله آغاز کرد و در دقیقه 13 روی یک کرنر و اشتباه مدافع بوریرام به گل نخست رسید. در نیمه دوم نیز روی ارسال کارتابیا و ضربه نهایی عزت‌اللهی در دقیقه 49 گل دوم به ثمر رسید.

بوریرام که نمی‌خواست خیلی زود از رقابت‌ها کنار برود، ابتدا روی یک پنالتی در دقیقه 64 اختلاف را کم کرد و سپس با شوت تماشایی پتر زولتس بازی را به تساوی 2-2 کشاند. اما در وقت‌های اضافی و در دقیقه 93، باز هم حضور مؤثر عزت‌اللهی در محوطه جریمه باعث شد رنان گل سوم را وارد دروازه تایلندی‌ها کند.

پس از دوندگی زیاد، عزت‌اللهی ابتدای نیمه دوم وقت‌های اضافه تعویض شد، اما نتیجه حفظ شد و شباب الاهلی با برتری 3-2 به نیمه‌نهایی رسید؛ جایی که باید به مصاف ماچیدا زلویا ژاپن برود.

با وجود حذف تراکتور، ایران همچنان یک نماینده در نیمه‌نهایی دارد و لژیونرهای ایرانیِ شباب الاهلی یعنی عزت‌اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی این شانس را دارند به فینال آسیا برسند. عزت‌اللهی اکنون با ادامه روند درخشانش به آمار سه گل و یک پاس گل در این فصل لیگ نخبگان آسیا رسیده است.

