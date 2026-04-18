احتمال انتقال جنجالی ستاره لیدز به منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، بازیکن ملی‌پوش ژاپنی در جریان پیروزی اخیر لیدز در اولدترافورد نگاه‌ها را به خود خیره کرد و همین موضوع باعث شکل‌گیری بحث‌های داخلی در باشگاه برای رویکرد احتمالی در انتقال تابستانی شده است.

منچستریونایتد در حال ارزیابی امکان جذب تاناکا، هافبک لیدز، پس از عملکرد اخیر او در اولدترافورد است. رسانه «تیم تاک» ادعا کرده که همزمان با بررسی گزینه‌های تقویت خط میانی توسط باشگاه برای پنجره تابستانی، این بازیکن ملی‌پوش ژاپنی به عنوان یک گزینه غافلگیرکننده ظاهر شده است.

تاناکا در جریان پیروزی ۲ بر ۱ لیدز مقابل یونایتد در لیگ برتر خوش درخشید؛ نتیجه‌ای که اولین پیروزی لیدزی‌ها در لیگ در ورزشگاه اولدترافورد از سال ۱۹۸۱ تاکنون محسوب می‌شد. او با فعالیت در خط میانی، به تیم دنیل فارکه کمک کرد تا کنترل بخش‌های بزرگی از مسابقه را در دست بگیرد و ریتم بازی یونایتد را مختل کند. در این گزارش ذکر شده که این نمایش توجه مایکل کریک، سرمربی موقت یونایتد را جلب کرده است؛ کسی که گفته می‌شود به ویژه تحت تأثیر نفوذ تاناکا در میانه میدان قرار گرفته است.

تمجید کریک از عملکرد خط میانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که کریک از نحوه مدیریت خط میانی یونایتد توسط تاناکا در جریان تقابل دو تیم در اولدترافورد تحت تأثیر قرار گرفته است. گفته می‌شود این ملی‌پوش ژاپنی در کنار اتان آمپادو، کاپیتان تیم، در بخش‌های زیادی از مسابقه دست بالاتر را در مناطق مرکزی زمین در اختیار داشتند. این نمایش منجر به گفتگوهای داخلی در یونایتد شده است که آیا این هافبک می‌تواند به یک هدف بالقوه تبدیل شود، چرا که باشگاه به دنبال تقویت مرکز زمین است. یونایتد در زیر نظر گرفتن این وضعیت تنها نیست؛ اعتقاد بر این است که نیوکاسل یونایتد و اورتون، رقبای آن‌ها در لیگ برتر نیز وضعیت تاناکا را پیش از پنجره نقل‌وانتقالاتی پیش رو رصد می‌کنند.

تقویت خط میانی همچنان در اولویت است

خط میانی یونایتد در طول فصل تحت نظارت و نقد قرار داشته و نوسان در عملکرد و مصدومیت‌ها باعث تغییرات مداوم در مرکز زمین شده است. انتظار می‌رود باشگاه به عنوان بخشی از استراتژی جذب بازیکن در تابستان، چندین گزینه را مورد بررسی قرار دهد.

تاناکا در سال ۲۰۲۴ پس از دورانی در آلمان و ژاپن به لیدز پیوست و به سرعت به چهره‌ای مهم در جریان تلاش آن‌ها برای صعود تبدیل شد و سپس به لیگ برتر بازگشت. این بازیکن ۲۷ ساله تا سال ۲۰۲۸ با الاند رود قرارداد دارد که در صورت جدی شدن علاقه رقبا، موقعیت مذاکره قدرتمندی به لیدز می‌دهد. با این حال، گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که «سفیدها» پیش از این پذیرای پیشنهادهایی در حدود ۱۵ میلیون پوند بوده‌اند، هرچند باشگاه اکنون با بالا رفتن ارزش او، در حال بررسی ارائه یک قرارداد جدید است.

پنجره تابستانی تعیین‌کننده آینده تاناکا

انتظار می‌رود منچستریونایتد پس از روشن شدن وضعیت سرمربیگری و تایید برنامه‌های فصل آینده، اولویت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را نهایی کند. کریک در حال حاضر مسئولیت موقت تیم را بر عهده دارد و همچنان در میان گزینه‌های هدایت بلندمدت باشگاه قرار دارد.

برای لیدز، تمرکز اصلی بر حفظ جایگاه خود در لیگ برتر پیش از پایان فصل باقی مانده است. آینده تاناکا احتمالاً تنها با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی و آغاز مذاکرات رسمی باشگاه‌ها شفاف‌تر خواهد شد.

انتهای پیام/