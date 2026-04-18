واکنش جالب نامزد لاپورتا به آشنایی با رئیس بارسلونا

به گزارش ایلنا، در حاشیه اخبار مربوط به باشگاه بارسلونا، اظهاراتی از همراه جدید خوان لاپورتا، رئیس این باشگاه، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

او در توضیح نحوه آشنایی با لاپورتا عنوان کرد که در ابتدا به دلیل لبخند و شخصیت او به وی علاقه‌مند شده و در آن زمان اطلاعی از سمت مدیریتی‌اش در بارسلونا نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که لاپورتا یکی از چهره‌های شناخته‌شده مدیریت فوتبال اسپانیا محسوب می‌شود و همواره حضور او در رأس باشگاه بارسلونا با بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای همراه بوده است.

انتهای پیام/