به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند باور دارد که تجربه قهرمانی‌های پیشین منچسترسیتی می‌تواند در آستانه تقابل سرنوشت‌ساز آن‌ها با آرسنال در لیگ برتر، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. مهاجم نروژی تاکید دارد که سیتی همزمان با ورود رقابت قهرمانی به مراحل نهایی، همچنان «تشنه موفقیت‌های بیشتر» است.

منچسترسیتی در حالی به استقبال دیدار احتمالا سرنوشت‌ساز با آرسنال می‌رود که می‌داند کسب پیروزی می‌تواند مسیر آن‌ها را برای رسیدن به صدر جدول هموار کند. در واقع، غلبه بر تیم میکل آرتتا و به دنبال آن کسب سه امتیاز مقابل برنلی، قهرمان فصل گذشته را به طور کامل بر سرنوشت رقابت قهرمانی مسلط خواهد کرد.

برای شاگردان پپ گواردیولا، این وضعیت کاملاً آشناست. سیتی در دوران سلطه اخیر خود بارها در اواخر فصل اوج گرفته است و مهره‌های کلیدی تیم معتقدند که این تجربه بار دیگر می‌تواند گره‌گشا باشد. اگرچه بازیکنان جدیدی به باشگاه ملحق شده‌اند، اما رهبران باسابقه تیم بخشی از هسته اصلی گروهی هستند که به طور مداوم عناوین قهرمانی لیگ را به ارمغان آورده‌اند؛ از جمله هالند که بسیار خوش‌بین است تیمش می‌تواند بار دیگر در پایان فصل شگفتی‌ساز شده و جام را از آن خود کند.

هالند: در سیتی انتظار کسب جام وجود دارد

هالند پیش از این مسابقه حساس تاکید کرد که فرهنگ موفقیت در این باشگاه همچنان به ذهنیت بازیکنان شکل می‌دهد. او همچنین توضیح داد که چگونه در لحظات پرفشار کورس قهرمانی، آرامش خود را حفظ می‌کند.

این بازیکن نروژی گفت: تجربه از نظر کسب جام؟ بله. ما بازیکنان جدید زیادی داریم و هنوز چند نفری را داریم که طی چند سال گذشته اینجا بوده‌اند. سیتی باشگاهی است که باید به آن بیایید و جام ببرید. ما چند هفته پیش یک جام بردیم که حس خوبی بود. باید بر پایه همان موفقیت به جلو حرکت کنیم.

آرامش سیتی در مقابل فشار بر روی آرسنال

پس از افت محسوس فرم آرسنال و کسب تنها یک پیروزی در پنج بازی اخیرشان در تمامی رقابت‌ها، ذهنیت توپچی‌ها مورد تردید قرار گرفته است. در مقابل، سیتی با اعتمادبه‌نفس و آرامش کامل به مراحل پایانی فصل نزدیک می‌شود. هالند معتقد است حفظ ذهنیت آرام در طول یک رقابت تنش‌زای قهرمانی حیاتی است.

او اضافه کرد: برای من، ذهن و حضور در یک وضعیت ذهنی خوب واقعاً مهم است. اکنون یک بازی بزرگ در پیش است. شما باید در سرتان آرام بمانید و زیاد فکر نکنید، چون این بدترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد.

وی همچنین ادامه داد: موضوع بر سر تمرین خوب، آماده‌سازی تاکتیکی مناسب با تیم و تلاش برای آزاد نگه داشتن ذهن است. نباید خیلی فکر کنید، نباید بیش از حد تحلیل کنید، مثبت فکر کنید و سعی کنید از نظر روحی و جسمی برای بازی آماده شوید. ما اکنون هر هفته یک فینال داریم. آخرین بازی مقابل چلسی برای ما یک بازی شگفت‌انگیز بود. ما بازی را کمی سست شروع کردیم، اما خیلی قدرتمند به پایان رساندیم. ما عملکرد خوبی داریم و تشنه موفقیت‌های بیشتری هستیم.

مسیر تعیین‌کننده سیتی در کورس قهرمانی

تقابل با آرسنال یکی از بزرگترین آزمون‌های فصل سیتی است و نتیجه آن به احتمال زیاد مسیر رقابت قهرمانی را مشخص خواهد کرد. تیم گواردیولا در هفته‌های اخیر شتاب خوبی گرفته است و هدفش این است که این آمادگی را به بخش‌های پایانی و حساس فصل منتقل کند.

پس از جدال با آرسنال، سیتی بلافاصله تمرکز خود را معطوف به سفر به خانه برنلی می‌کند تا مسابقات باقی‌مانده لیگ را پشت سر بگذارد. در حالی که هر مسابقه به مثابه یک «فینال» است، هالند و هم‌تیمی‌هایش می‌دانند که حفظ تمرکز می‌تواند تعیین کند که آیا یک جام لیگ برتر دیگر به اتحاد خواهد آمد یا خیر.

