پیامدهای هولناک سقوط احتمالی تاتنهام از لیگ برتر
احتمال سقوط تاتنهام به دسته پایینتر، این باشگاه را در آستانه یک چالش مالی بیسابقه قرار داده است که اثرات مخرب آن بسیار فراتر از نتایج درون زمین خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در صورتی که تاتنهام هاتسپر جایگاهش را در رقابتهای لیگ برتر انگلستان از دست بدهد، با ریزش سنگین منابع مالی خود مواجه خواهد شد. گمانهزنیها حاکی از آن است که تنزل به سطح چمپیونشیپ میتواند باعث نابودی نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند از داراییهای درآمدی این تیم شود و مسئولان باشگاه را ناچار سازد تا دستمزدهای پرداختی به ستارههای خود را به شکل چشمگیری محدود کنند.
هشدار کارشناسان درباره بحران بیسابقه مالی
در همین راستا، پروفسور راب ویلسون که در حوزه اقتصاد فوتبال فعالیت میکند، نسبت به بروز یک چالش مالی عظیم برای تاتنهام در صورت سقوط هشدار داد. این متخصص بر این باور است که باشگاه لندنی بلافاصله پس از این اتفاق، سهم بزرگی از پولهای دریافتی بابت حق پخش تلویزیونی، اسپانسرهای تجاری و عواید بلیتفروشی مسابقات را از دست خواهد داد.
ویلسون با کالبدشکافی جزئیات این ضرر و زیان بیان کرد: از دیدگاه درآمدزایی، شما با یک افت ناگهانی در حدود ۲۵۰ میلیون پوند مواجه میشوید. این تخمین بر پایه جابهجایی کامل از سیستم مالی لیگ برتر به تراز درآمدی چمپیونشیپ زده شده و مواردی نظیر حق پخش، قراردادهای تبلیغاتی و کم شدن سود حاصل از روزهای بازی را شامل میشود؛ اگرچه در دسته پایینتر تعداد رقابتها بیشتر است.
او در تکمیل صحبتهای خود خاطرنشان کرد: البته تمام این خسارت به طور همزمان به بدنه باشگاه وارد نمیشود، چرا که مبالغ حمایتی تحت عنوان پرداختهای پاراشوت در دسترس است. این مبالغ در سال نخست حدود ۴۵ میلیون پوند به بودجه باشگاه تزریق میکند تا بخشی از این تکانه مالی شدید را پوشش دهد.
آغاز دوران ریاضت اقتصادی در لندن
با وجود پیشبینی این کمکهای مالی، کاهش قابل توجه سرمایهها میتواند تاتنهام را به سمت یک دوره سخت از انضباط مالی سوق دهد. این وضعیت به احتمال فراوان منجر به واگذاری بازیکنان کلیدی و تلاش برای کم کردن هزینههای جاری باشگاه خواهد شد تا تراز مالی آنها حفظ شود.