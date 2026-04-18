بازیکن جنجالی در آستانه جدایی از رئال مادرید
رسانه اسپانیایی «آس» گزارش داده که باشگاه رئال مادرید قصد دارد در پایان فصل جاری، ادواردو کاماوینگا را در فهرست فروش قرار دهد.
به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش منتشرشده از سوی روزنامه «آس»، مدیران رئال مادرید در حال بررسی شرایط برای واگذاری ادواردو کاماوینگا در پایان فصل هستند و احتمال جدایی این هافبک فرانسوی افزایش یافته است.
این تصمیم در حالی مطرح شده که رئال مادرید به دنبال ایجاد تغییراتی در ترکیب خود برای فصل آینده است و فروش برخی بازیکنان میتواند بخشی از برنامههای نقلوانتقالاتی این باشگاه باشد.
کاماوینگا که در سالهای اخیر یکی از گزینههای چندپسته در ترکیب رئال محسوب میشد، حالا ممکن است در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، از جمع مادریدیها جدا شود. هنوز جزئیات بیشتری درباره مقصد احتمالی این بازیکن یا شرایط انتقال او منتشر نشده است.
عملکرد این بازیکن در دیدار مقابل بایرن مونیخ و اخراج بچگانه لحظه آخریاش با انتقادات زیادی همراه شده و به نظر می رسد این موضوع نیز عامل بزرگی در این تصمیم باشد.