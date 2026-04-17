هشدار پرسپولیس درباره تستگیریهای جعلی در تیمهای پایه
پرسپولیس نسبت به تستگیریهای جعلی هشدار داد و اعلام کرد فعلاً هیچ برنامه رسمی ندارد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد تاکنون هیچ برنامهای برای تستگیری پایه ندارد و هرگونه فراخوان یا ادعای مرتبط، جعلی و از سوی افراد سودجو است.
باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه ای اعلام کرد: با نزدیک شدن به فصل تست گیری تیمهای پایه، برخی افراد سودجو با سواستفاده از نام آکادمی و مدارس فوتبال پرسپولیس نسبت به تست گیری غیرقانونی اقدام میکنند.
به اطلاع هواداران پرسپولیس و علاقهمندان میرساند که باشگاه پرسپولیس در مورد تست گیری تا این لحظه هیچ برنامهای ندارد و تمام ادعاها از سوی برخی افراد سودجو به نام پرسپولیس یا پیشکسوتان پرسپولیس مورد تایید باشگاه پرسپولیس نیست.
مانند سالهای گذشته در زمان مقرر و پس از، ازسرگیری مسابقات پایه تهران، تستهای مورد نظر در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید توسط باشگاه پرسپولیس انجام و از باشگاه و آکادمی پرسپولیس اطلاع رسانی خواهد شد.