ترمز فلیک در بازار تابستانی: تعلیق تمامی جابجاییها در بارسلونا
سرمربی آلمانی آبیاناریها در تصمیمی غیرمنتظره اعلام کرد که با وجود نهایی شدن برنامههای نقلوانتقالاتی توسط او و دکو، فهرست نهایی خروجیها و خریدهای جدید باشگاه تنها پس از روشن شدن تکلیف قهرمانی مشخص خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پس از کنار رفتن کاتالانها از گردونه رقابتهای اروپایی و هموار شدن مسیر فتح لالیگا، انتظار میرفت مدیران بلندپایه باشگاه از جمله لاپورتا و دکو به همراه کادرفنی بهزودی دور میز مذاکره بنشینند تا تکلیف نقلوانتقالات تابستانی را روشن کنند.
اما هانسی فلیک با رویکردی منحصربهفرد، ترمز مذاکرات را کشیده و ابلاغ کرده است که تا زمان قطعی نشدن ریاضی قهرمانی، هیچ جلسهای برای بررسی خریدهای جدید برگزار نشود. با وجود فاصله ۹ امتیازی با رئال مادرید در فاصله هفت هفته تا پایان لیگ، سرمربی آلمانی نگران است که درز اخبار مربوط به لیست مازاد، تمرکز رختکن را در این مقطع حساس برهم بزند.
اگرچه نقشه راه فصل بعد پیشتر در جلسات فلیک و دکو ترسیم شده، اما او اصرار دارد معرفی لیست خروجیها فقط پس از بالا بردن جام انجام شود.
در همین حال، پس از دو روز وقفه برای بازسازی روحی بازیکنان بابت حذف از لیگ قهرمانان، تمرینات تیم از شنبه آغاز میشود. با توجه به فینال جام حذفی میان اتلتیکو مادرید و سوسیداد، بارسا این هفته استراحت میکند و خود را برای نبرد چهارشنبه مقابل سلتاویگو مهیا خواهد کرد.
طبق محاسبات، اگر رقابت پایاپای با تیم آربلوا ادامه یابد، بارسا میتواند در الکلاسیکوی ۲۰ اردیبهشت جشن قهرمانی بگیرد. به این ترتیب، نشست نهایی نقلوانتقالاتی احتمالاً به اواخر ماه می موکول خواهد شد.