غیبت 10 بازیکن در تمرین پرسپولیس
با وجود افزایش احتمال لغو ادامه لیگ برتر، پرسپولیس طبق برنامه در زمین شماره سه آزادی تمریناتش را ادامه میدهد و منتظر اعلام رسمی سازمان لیگ است.
به گزارش ایلنا، در حالی که شایعاتی درباره صرفنظر از آغاز دوباره لیگ برتر مطرح شده، تیم فوتبال پرسپولیس بدون توجه به حواشی، تمرینات خود را در زمین شماره سه آزادی ادامه میدهد. شاگردان کریم باقری در غیاب اوسمار ویهرا یک جلسه تمرینی دیگر را پشت سر گذاشتند؛ جلسهای که مانند روزهای گذشته با حدود نیم ساعت تمرینات بدنسازی آغاز شد و سپس بازیکنان زیر نظر باقری روی ارسال از کنارهها، ضربه به چارچوب و فوتبال هدفمند کار کردند.
سروش رفیعی و میلاد محمدی همچنان غایب این تمرین بودند و محمدحسین صادقی و یعقوب براجعه نیز حضور نداشتند. فرزین معاملهگری هم تمرین را بهصورت انفرادی انجام داد. باشگاه پرسپولیس هنوز خبری از زمان بازگشت سروش و میلاد ندارد.
پرسپولیس منتظر اعلام رسمی سازمان لیگ درباره ادامه مسابقات است. این تیم قصد داشت در صورت از سرگیری رقابتها یک بازی دوستانه برگزار کند اما با افزایش احتمال لغو لیگ، برنامهها در حالت انتظار قرار گرفته است. با این حال، بهعنوان یکی از مهمترین موافقان ادامه لیگ پیش از جام جهانی، پرسپولیس فعلاً هیچ تصمیمی برای تعلیق تمرینات خود نگرفته است.
در این میان، پنج بازیکن خارجی تیم شامل اوستون اورونوف، دنیل گرا، ایگور سرگیف، مارکو باکیچ و تیوی بیفوما نیز در تمرینات حضور ندارند و در صورت لغو لیگ، انتقال احتمالی دو بازیکن ازبک به تیمی در لیگ کشورشان جدیتر خواهد شد.
محسن خلیلی همچنان مدیریت تیم را برعهده دارد و هنوز دستیار جدیدی به کادرفنی اضافه نشده است. باشگاه همچنین منتظر بازگشت افشین پیروانی برای تعیین تکلیف پست سرپرستی است؛ پستی که او فعلاً از آن تعلیق شده است.