غول نوجوان توئنته در رادار بزرگان
نبرد بارسا، بایرن و چلسی برای پدیده هلندی
رود نیستاد، صخره جدید فوتبال هلند، با درخشش در توئنته به هدف اول غولهای اروپا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، نیستاد هنوز در اولین فصل حضور خود به عنوان یک بازیکن حرفهای به سر میبرد، اما زمان زیادی طول نکشید تا تواناییهای خود را در توئنته دیکته کرده و نگاه بزرگان قاره سبز را به خود معطوف کند. بارسلونا، بایرنمونیخ و چلسی تنها بخشی از باشگاههایی هستند که به این ستاره ۱۸ ساله علاقهمند شدهاند؛ بازیکنی که از زمان اولین بازیاش برای تیم اصلی در اکتبر گذشته، به سرعت خود را به عنوان یکی از مدافعان کلیدی توئنته تثبیت کرده است. او حتی اعتراف کرده است که احتمال دارد در آیندهای نزدیک از این تیم جدا شود.
از آلملو تا رد پیشنهاد غولهای ایتالیایی
همه چیز از شهر کوچک آلملو در هلند، جایی که نیستاد در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۸ در آن متولد شد، شروع شد. او پس از برداشتن اولین قدمهای خود در باشگاه دستهپایینتر DETO، در سن ۱۱ سالگی وارد آکادمی مشترک توئنته و هراکلس شد. در آستانه ۱۶ سالگی، او توجه آث میلان و یوونتوس را به خود جلب کرد و حتی برای ملاقات با نمایندگان این دو باشگاه به شمال ایتالیا سفر کرد.
با این حال، او در نهایت تصمیم گرفت قراردادی را با توئنته امضا کند؛ باشگاهی که از کودکی هوادارش بود و باور عمیقی به تواناییهای او داشت. او به سرعت پلههای ترقی را در تیم لیگ برتری هلند طی کرد و در حالی که هنوز ۱۶ سال داشت به تیم زیر ۱۹ سال و در ابتدای این فصل به تیم زیر ۲۱ سال منتقل شد. اما زمان زیادی طول نکشید که او به تیم اصلی راه یافت.
سکوی پرتاب؛ درخشش در دربی محلی
نیستاد از ۱۷ سالگی به لیست تیم اصلی دعوت میشد، اما فرصت بزرگ او زمانی فرا رسید که رابین پروپر، کاپیتان تیم، در دقیقه هشتم دربی محلی مقابل هراکلس در اکتبر ۲۰۲۵ دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر شد. این یک موقعیت ایدهآل برای اولین بازی او بود، چرا که او به دلیل ساختار خاص آکادمی، در واقع در تیم پایه هر دو باشگاه بازی کرده بود. نیستاد در برد ۲-۱ تیمش عملکردی درخشان داشت و توسط هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
او پس از مسابقه گفت: «روز بسیار زیبایی است. شما برای مدت طولانی برای رسیدن به این لحظه تلاش میکنید. من هشت سال در این آکادمی بازی کردهام و رویای بازی در اینجا را داشتم. این حقیقت که امروز پس از گذشت تنها چند دقیقه این اتفاق افتاد، واقعاً شگفتانگیز است. لحظه فوقالعادهای بود، اما اعصابم به شدت به هم ریخته بود. هرچه بازی جلوتر رفت، بیشتر و بیشتر در زمین جا افتادم.»
او ادامه داد: «من از سن کم با افسی توئنته بزرگ شدهام، بنابراین برایم جالب بود که امروز به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شوم. دربی با سایر مسابقات متفاوت است، اما شما فقط مثل یک بازی معمولی به آن نگاه میکنید. برای من، این بازی به اندازه برخی دیگر سنگین و دشوار به نظر نمیرسد.»
تثبیت جایگاه و درخشش در سطح ملی
نیستاد در فشار دربی آنقدر خوب عمل کرد که حتی با بازگشت پروپر به آمادگی کامل، جایگاه خود را در ترکیب حفظ کرد و در سومین بازی خود مقابل آژاکس، اولین پاس گلش را ثبت کرد. این نوجوان به بازیهای خوب خود ادامه داد و حتی موفق شد جای کاپیتان تیم را بگیرد؛ موضوعی که باعث رنجش پروپر شده است. او اکنون زوج ثابتی را با استاو لمکین در قلب خط دفاعی تشکیل داده و هماهنگی خوبی با ماتس روتس، مدافع چپ تیم، دارد.
او احتمالاً بهترین نمایش خود را در پیروزی ۲-۱ مقابل آژاکس در ماه آوریل ارائه داد و هفته بعد از آن، اولین گل حرفهای خود را با یک ضربه دقیق پس از ارسال کرنر مقابل وولندام به ثمر رساند. پاداش این درخشش، دعوت به تیم ملی زیر ۱۹ سال هلند در ماه مارس بود.
بزرگترین نقاط قوت؛ مدافع مدرن و بازیساز
نیستاد به دلیل توانایی بالا در کار با توپ شناخته میشود. او دامنه پاسدهی چشمگیری دارد، دید خوبی برای ارسال پاسهای بلند به خط حمله دارد و با اعتمادبهنفس بالایی توپ را در اختیار میگیرد. او نمونه بارز یک مدافع مدرن است که میتواند در نقش مدافع چپ معکوس بازی کند و با پیشروی به میانه میدان، از حملات حمایت کند.
او در توصیف سبک بازی خود گفت: «در کار با توپ خوب هستم، از نظر فیزیکی قدرتمندم، دید خوبی دارم و پاسهای باکیفیتی ارسال میکنم.» قد ۱۹۰ سانتیمتری او نیز یک مزیت بزرگ است، در حالی که او هنوز فضای زیادی برای رشد فیزیکی دارد.
نقاط نیازمند بهبود؛ نبردهای هوایی و پای غیرتخصصی
با وجود قد بلند، نیستاد اعتراف کرده است: «در کارهای دفاعی داخل محوطه جریمه هنوز میتوانم خودم را تقویت کنم و همچنین روی پای راستم نیز باید کار کنم.» در واقع، در بازی مقابل آژاکس به او یادآوری شد که هنوز باید چیزهای زیادی بیاموزد؛ جایی که در نبردهای هوایی مقابل ووت وگهورست به شدت دچار مشکل شد.
جانشین فرانک دیبوئر یا ناتان آکه؟
بسیاری نیستاد را با مدافع افسانهای هلند، فرانک دیبوئر مقایسه میکنند؛ مدافع میانی چپپای دیگری که او هم در ۱۸ سالگی اولین بازی خود را در لیگ هلند انجام داد. هر دو بازیکن به دلیل قدرت بدنی و توانایی بازیسازی از عقب زمین مشهور هستند. همچنین با دیدن بازی او، نام ناتان آکه از منچسترسیتی به ذهن خطور میکند؛ مدافع میانی چپپای دیگری که توسط پپ گواردیولا به یک مدافع چپ تبدیل شد.
گام بعدی؛ تمدید یا جدایی؟
در حالی که چهار بازی به پایان فصل لیگ هلند باقی مانده، نیستاد روی کمک به توئنته برای کسب رتبه دوم و سهمیه لیگ قهرمانان تمرکز کرده است. با این حال، مشخص است که او به انتقال بعدی خود فکر میکند. قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، به این معنی که توئنته یا باید او را در این تابستان با مبلغی حدود ۸ میلیون یورو بفروشد، یا ریسک از دست دادن رایگان او در سال آینده را بپذیرد.
او اخیراً در مصاحبهای با ESPN به صراحت گفت: «فکر میکنم موضوع یا تمدید قرارداد است یا جدایی. من ایدهای در مورد کاری که انجام خواهم داد دارم، اما در حال حاضر بازیکن توئنته هستم. میتوانم خودم را از این مسائل جدا کنم و آن را به والدین و مدیر برنامههایم بسپارم. من روی فوتبال تمرکز میکنم. خودم را فردی واقعبین میدانم و در مورد این موقعیت آرام هستم. اتفاقات واقعاً سریع پیش میروند، سریعتر از آنچه انتظار میرفت، اما از دقایق بازی که به من میرسد خوشحالم و امیدوارم به همین روند ادامه دهم.»
جان فندن بروم، سرمربی او، متقاعد شده است که نیستاد برای رسیدن به قلههای فوتبال ساخته شده است: «اتفاقات خوب به سرعت رخ میدهند. رود پیشرفت فوقالعادهای داشته است. او پسر دوستداشتنی و استعدادی عظیم است. او پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد. برای من، او در بین پنج بازیکن بااستعداد کل دوران مربیگریام قرار دارد.»