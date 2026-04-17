طغیان ستاره سنگال علیه تصمیم جنجالی کنفدراسیون فوتبال آفریقا

به گزارش ایلنا، پیامدهای فینال بحث‌برانگیز جام ملت‌های آفریقا میان سنگال و مراکش همچنان رو به گسترش است و «گی» جدیدترین بازیکنی است که نهادهای حاکم را هدف قرار داده است. در پی تصمیم CAF، سنگال بازنده اعلام شد، هرچند دنیای فوتبال اکنون در انتظار رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) است. با وجود حکم اداری، «گی» معتقد است که نتیجه به دست آمده در زمین مسابقه باید پابرجا بماند.

فینال مقابل مراکش با ترک موقت زمین و وقفه فنی در پی اعتراض سنگالی‌ها به تصمیم دیرهنگام برای اعلام پنالتی همراه بود، اما این هافبک استدلال می‌کند که از سرگیری بازی، نتیجه نهایی را تایید کرده است.

شفاف‌سازی «گی» درباره شایعات پس دادن مدال‌ها

یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در روزهای اخیر، وضعیت مدال‌های قهرمانی بوده است. در حالی که گزارش‌ها حاکی از احتمال اجبار بازیکنان به بازگرداندن مدال‌ها بود، «گی» این احتمال را کاملاً رد کرد و توضیح داد که از اظهارات قبلی هم‌تیمی‌اش، ادریسا گانا گی، سوءبرداشت شده است.

او در گفتگو با «L'Equipe» اظهار داشت: «آیا ما احساس قهرمانی می‌کنیم؟ بله، البته، چون ما به سادگی قهرمان آفریقا هستیم. ما توانستیم این فینال را در زمین ببریم؛ تمام دنیا آن را دیدند. آن حوادث و وقفه وجود داشت، اما بازی از سر گرفته شد. وقتی پنالتی اعلام شد، هیچ‌کدام از مراکشی‌ها نمی‌خواستند بازی را متوقف کنند؛ همه آن‌ها می‌خواستند پنالتی را بزنند.»

او ادامه داد: «پس چرا روی نتیجه نهایی توقف کرده‌ایم؟ و علاوه بر این، مدال‌ها متعلق به ماست. آیا قرار است مثل حرف ادریسا گی مدال‌ها را پس بدهیم؟ نه، نه، آن حرف کنایه‌آمیز بود! من به او گفتم که آماده نیستم مدالم را پس بدهم! تمام دنیا به خوبی می‌دانند که سنگال جام را برده است.»

نقش رهبری مانه در هرج‌ومرج فینال

لحظه تعیین‌کننده فینال، اعتراضاتی بود که منجر به ترک موقت زمین توسط سنگالی‌ها شد. «گی» اعتراف کرد که این تصویر مناسبی نبود، اما سادیو مانه را مسئول بازگرداندن تیم و به پایان رساندن کار با وجود بی‌عدالتی ادراک‌شده دانست.

«گی» توضیح داد: «شاید ترک کردن زمین بهترین الگو نبود، اما وقتی تحت فشار بازی، آن هم در یک فینال، با بی‌عدالتی روبرو می‌شوید، شرایط اینگونه می‌شود. سادیو به ما گفت برگردیم، مثل مرد بازی کنیم و اگر قرار است ببازیم، بگذاریم همین‌طور باشد. ما همگی به او گوش دادیم: پنالتی مهار شد، بازی به وقت اضافه رفت و گل من به ثمر رسید.»

انتقال نبرد حقوقی به دادگاه CAS

وضعیت در حالی که نبرد حقوقی به CAS منتقل شده، همچنان ناپایدار است. تا زمانی که حکمی صادر نشود، کتاب‌های رکورد مورد مناقشه باقی خواهند ماند، اما «گی» و هم‌تیمی‌هایش معتقدند عملکرد آن‌ها در ۱۲۰ دقیقه بر هرگونه جزییات فنی برتری دارد.

سنگال اکنون با دوره‌ای از بلاتکلیفی روبروست و تیم باید تمرکز خود را با وجود حواشی خارج از زمین حفظ کند. با در پیش بودن جام جهانی، شیرهای ترانگا باید این روحیه جنگندگی را به رقابت‌های آمریکای شمالی منتقل کنند؛ جایی که آن‌ها در گروه I در کنار فرانسه، نروژ و عراق قرار دارند.

